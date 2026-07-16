快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

青安3.0有條件放寬貸款額度 柯文哲：笨蛋 問題是房價

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨政策會今天舉辦「716三周年：居住正義未完待續」論壇，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲會前接受媒體聯訪。記者林銘翰／攝影
民眾黨政策會今天舉辦「716三周年：居住正義未完待續」論壇，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲會前接受媒體聯訪。記者林銘翰／攝影

行政院會今天預計通過「青安3.0」方案，民眾黨主席黃國昌質疑，新青安政策造成房價不斷攀升，賴政府至今沒有向年輕人道歉，所謂的「青安3.0」新政策，是否又會是錯誤政策的開始？民眾黨前主席柯文哲聽聞後則是直呼「笨蛋」，現在的問題是房價而不是貸款。

政府將推出「青安3.0」方案，設下多項申貸條件，包含申貸人必須未滿50歲、房屋購買總價限制估計為新台幣2000萬至3500萬元之間，還有排富門檻以借款人個人年所得200萬元作為貸款資格條件，同時也放寬婚育家庭、新婚家庭貸款上限。

民眾黨政策會上午舉辦「716三周年：居住正義未完待續」論壇，黃國昌會前受訪時指出，賴清德總統在2023年8月宣布「新青安政策」，目的是為了減低年輕人的負擔，想要讓年輕人買房追求夢想，然而新青安這個錯誤的政策，過去幾年造成房價不斷攀升，「從2023年第三季到2025年第四季，房價整整上漲18%。」

黃國昌說，新青安政策只是助長房價上漲，並未補貼到真正需要幫助的年輕人，甚至引發諸多炒房亂象，導致年輕人背負更重的負擔、墜入更深更黑的深淵當中，「這些錯誤的政策，賴政府都還沒有出來跟所有年輕人道歉，說明清楚誰要為過去的亂象、錯誤的政策負起責任。」

黃國昌提及，2024年總統選舉期間，柯文哲提出精準補貼的概念，就是要幫助想要成家、有意願購房的年輕人，而不是像賴政府只會補貼房價。至於所謂的「青安3.0」方案，「現在才想到要調整，請問是否為時已晚？這樣子的調整，會不會是另外一個錯誤政策的開始？」

柯文哲聽聞後則直呼「笨蛋」，現在的問題是房價而不是貸款，「房價一直高，只是方便他們貸款，最後背負更重的房貸而已。」

柯文哲 新青安 黃國昌

延伸閱讀

房仲業看青安3.0方案 補貼更精準回歸剛性需求

政院預計明拍板青安3.0 擬設「4大門檻」限齡、排富、房價一次看

青安3.0擬限未滿50歲申貸、寬限期5年 婚育家庭可望調高上限

分科測驗考斗六、虎尾房價掀熱議 張麗善：代表雲林被看見了

相關新聞

稱2018年投票亂象是百年一遇災難 游盈隆曝中選會前副主委抑鬱寡歡

立法院藍白黨團提6個公投案要綁年底九合一大選，外界憂2018年合併10個公投案「邊開票邊投票」亂象再現。中選會主委游盈隆今替時任中選會副主委陳朝建「申冤」，說陳朝建因此抑鬱寡歡至今，「陽光燦爛、國家培育的政務官員，現在可能抑鬱寡歡而死」，2018年是百年一遇的災難，「但是我們要從中汲取教訓。」

獨／盧秀燕欲推無人機重鎮 政院唱衰：台中缺三晶二軟

台中市長盧秀燕欲打造台中為無人機重鎮，並向中央喊話應把資源放在中部。行政院日前提出評估報告指出，台中為高階製造與系統整合聚落，但是台中缺乏「三晶二軟」，包括通訊及地面導控模組等供應鏈能量，另外飛控晶片、通訊晶片、衛星定位晶片與飛控軟體等，仍待產業投入研發。

【重磅快評】卓榮泰讚盧秀燕 除了停損還藏了這個心思

行政院長卓榮泰處理中聯致癌油事件亂無章法，更無魄力，中央失職官員無一被究責，卻先責難地方搶快公布問題油品流向，但後又改口肯定台中市盧秀燕盧迅速勒令中聯油脂停工並下架問題油品，前倨後恭只不過是為了政治停損及分化藍營，卓榮泰此等心思實在上不了檯面，難怪盧秀燕根本不埋單。

影／黃國昌指中選會主委不該對公投說三道四 游盈隆：法律有禁止嗎？

立法院內政委員會今天邀請部會首長就「115年11月28日地方公職人員選舉選務維安勤務工作規劃」進行專題報告，邀請中選會主委游盈隆等人就「地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告並備質詢。

影／榮民照護數位轉型 賴清德總統：服務要像廣告詞一樣「揪感心」

因應超高齡社會來臨，賴清德總統今出席「115年榮民照護數位轉型元年啟動典禮」，宣布退輔會正式啟動「榮民照護數位轉型平台」。活動開場特別邀請多位高齡長者登台表演「活躍老化健康活力秀」，長輩們隨著音樂載歌載舞，展現健康與不老朝氣，為典禮注入滿滿活力。

極端氣候全球在燃燒 台灣法規還在獎勵無遮簷人行道？

極端氣候加劇熱島效應，地方政府設遮陽傘及砍樹有否不當引熱議，中央則將規畫都市林專法，讓城市護樹有法可循。奇特的是，在這同時，相關建築法規仍冷落騎樓；當全球都在燃燒，唯獨台灣還鼓勵沒配套的無遮簷人行道，豈不倒退？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。