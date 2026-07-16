青安3.0有條件放寬貸款額度 柯文哲：笨蛋 問題是房價

行政院會今天預計通過「青安3.0」方案，民眾黨主席黃國昌質疑，新青安政策造成房價不斷攀升，賴政府至今沒有向年輕人道歉，所謂的「青安3.0」新政策，是否又會是錯誤政策的開始？民眾黨前主席柯文哲聽聞後則是直呼「笨蛋」，現在的問題是房價而不是貸款。

政府將推出「青安3.0」方案，設下多項申貸條件，包含申貸人必須未滿50歲、房屋購買總價限制估計為新台幣2000萬至3500萬元之間，還有排富門檻以借款人個人年所得200萬元作為貸款資格條件，同時也放寬婚育家庭、新婚家庭貸款上限。

民眾黨政策會上午舉辦「716三周年：居住正義未完待續」論壇，黃國昌會前受訪時指出，賴清德總統在2023年8月宣布「新青安政策」，目的是為了減低年輕人的負擔，想要讓年輕人買房追求夢想，然而新青安這個錯誤的政策，過去幾年造成房價不斷攀升，「從2023年第三季到2025年第四季，房價整整上漲18%。」

黃國昌說，新青安政策只是助長房價上漲，並未補貼到真正需要幫助的年輕人，甚至引發諸多炒房亂象，導致年輕人背負更重的負擔、墜入更深更黑的深淵當中，「這些錯誤的政策，賴政府都還沒有出來跟所有年輕人道歉，說明清楚誰要為過去的亂象、錯誤的政策負起責任。」

黃國昌提及，2024年總統選舉期間，柯文哲提出精準補貼的概念，就是要幫助想要成家、有意願購房的年輕人，而不是像賴政府只會補貼房價。至於所謂的「青安3.0」方案，「現在才想到要調整，請問是否為時已晚？這樣子的調整，會不會是另外一個錯誤政策的開始？」

柯文哲聽聞後則直呼「笨蛋」，現在的問題是房價而不是貸款，「房價一直高，只是方便他們貸款，最後背負更重的房貸而已。」