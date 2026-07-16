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繳喪失中國籍證明10年才能參選 游盈隆：尊重陸委會

中央社／ 台北16日電

中選會指出，原大陸地區人民申請登記為候選人，將查是否繳附喪失原籍證明起在台灣設籍滿10年。中選會主委游盈隆今天說，尊重陸委會陸配的重新規定，這是很簡單的行政程序處理，不存在其他複雜政治問題。

九合一選舉將在11月28日登場，立法院內政委員會今天邀請游盈隆就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

中選會送抵立法院的書面報告指出，依陸委會今年4月函釋及內政部3月開會決議，若有原大陸地區人民申請登記為候選人，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記，且會以繳附喪失原籍證明日起算，是否已在台灣地區設籍滿10年。

針對這是否變相限縮陸配參政權，游盈隆今天上午接受媒體聯訪表示，這是很簡單的行政程序處理，陸委會是兩岸條例主管機關，中選會尊重陸委會對於陸配居住是否滿10年的重新規定，所以採新的認定標準，未來地方選委會就候選人的參選資格、特別是陸配方面，就會請內政部戶政司與移民署提供相關資料，作為判斷標準，不存在其他複雜政治問題。

此外，媒體詢問，內政部先前查出5名村里長具中華人民共和國國籍，這5人若要連任，在選舉公報的國籍部分要怎麼註記。游盈隆說，內政部去年11月會銜中選會修正發布公職人員選舉罷免法施行細則第15條，這是為了保障或提醒候選人參選權益，因此會提醒有關國籍的問題，這是單純行政作業程序，沒有複雜政治考量。

媒體追問，游盈隆先前針對前民眾黨立委李貞秀爭議曾說，以國籍法處理陸配太過牽強，態度是否有轉彎。游盈隆說，「沒有，沒有任何轉彎」，國籍法是參選後的問題，中選會只管跟自己有關的部分。

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