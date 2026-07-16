毒油案不滿地方搶快？蔣萬安重話了：卓榮泰應下台 賴總統向全民道歉

毒油食安風暴，傳出行政院長卓榮泰上周院會不滿台中「搶快」公布問題油流向，北市長蔣萬安今被問到，其實審計部2年前也就曾示警自主管理落實低，中央真只有無能？蔣萬安今天重話「蓋牌就是蓋牌」，一開始對20%以下毒油不願下架，難道不也是包庇護航？他認為，卓榮泰應要下台，賴清德總統應該向全民道歉。

蔣萬安今天上午出席榮星花園公園整建工程開工典禮，對於傳出卓榮泰上周行政院會曾當著台中副市長的面，不滿台中市政府「搶快」率先公布問題油品流向，但昨天與台中市長盧秀燕同台，又稱讚台中迅速處理問題油品，蔣今天被問及毒油食安事件，蔣萬安再度重砲中央。

蔣萬安說，蓋牌就是蓋牌，第一時間大家看到中央政府其實掌握了下游業者名單，卻拒絕公佈，這就是蓋牌，第一時間只願意下架20%以上成分的毒油，但對20%以下的毒油卻不願意下架，這難道不是包庇護航嗎？

蔣提到，從6月30號，中央政府接獲通報，到現在已經超過半個月。卻對於是不是原油的問題？還是製程哪一個環節出的問題？卻講不清楚。這不就是中央政府整個在處理毒油事件上面的無能。他認為行政院長拙榮泰應該要下台，賴清德總統應該要向全民道歉。

媒體追問，行政院秘書長張惇涵稱他們沒有蓋牌，也喊話地方政府不要搞政治口水？將說，7月3日食藥署的記者會，明確掌握了291家下游業者的名單，卻拒絕公布。「這不是蓋牌，什麼是蓋牌？」面對這麼大的毒油風暴，食安的重大危機，卻看到中央政府處理的荒腔走板，行政院長身為國家最高的行政首長，卻不願意跟民眾道歉，一句道歉都不願意說，而且還要掩蓋。

蔣說，事實呈現，中央第一時間記者會就是拒絕公布下業者名單，所以當然是蓋牌，那今天批評地方政府搶快，不就證明自己不願意公布名單，那就是蓋牌。所以他認為，卓榮泰院長已經不適合在這個位置上面。

蔣說，依照民進黨2014年的標準，行政院應該要下台，總統應該即刻向全民道歉，並且清楚向國人說明，目前毒油事件，到底問題真相是什麼，及接下來處理的進度、及後續怎麼樣擬妥相關的方案，這些都必須清楚，向國人說明清楚。