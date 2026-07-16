快訊

距溢流口只差1公尺！花蓮萬里溪堰塞湖下午3時發紅色警戒

三峽死亡車禍！女騎士遭曳引車撞擊 下半身重創當場不治

致癌油風暴！中聯總經理余凌冲2000萬交保遭撤銷 發回台中地院重裁

毒油案不滿地方搶快？蔣萬安重話了：卓榮泰應下台 賴總統向全民道歉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席榮星花園公園整建工程開工典禮。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席榮星花園公園整建工程開工典禮。記者林麗玉／攝影

毒油食安風暴，傳出行政院長卓榮泰上周院會不滿台中「搶快」公布問題油流向，北市長蔣萬安今被問到，其實審計部2年前也就曾示警自主管理落實低，中央真只有無能？蔣萬安今天重話「蓋牌就是蓋牌」，一開始對20%以下毒油不願下架，難道不也是包庇護航？他認為，卓榮泰應要下台，賴清德總統應該向全民道歉。

蔣萬安今天上午出席榮星花園公園整建工程開工典禮，對於傳出卓榮泰上周行政院會曾當著台中副市長的面，不滿台中市政府「搶快」率先公布問題油品流向，但昨天與台中市長盧秀燕同台，又稱讚台中迅速處理問題油品，蔣今天被問及毒油食安事件，蔣萬安再度重砲中央。

蔣萬安說，蓋牌就是蓋牌，第一時間大家看到中央政府其實掌握了下游業者名單，卻拒絕公佈，這就是蓋牌，第一時間只願意下架20%以上成分的毒油，但對20%以下的毒油卻不願意下架，這難道不是包庇護航嗎？

蔣提到，從6月30號，中央政府接獲通報，到現在已經超過半個月。卻對於是不是原油的問題？還是製程哪一個環節出的問題？卻講不清楚。這不就是中央政府整個在處理毒油事件上面的無能。他認為行政院長拙榮泰應該要下台，賴清德總統應該要向全民道歉。

媒體追問，行政院秘書長張惇涵稱他們沒有蓋牌，也喊話地方政府不要搞政治口水？將說，7月3日食藥署的記者會，明確掌握了291家下游業者的名單，卻拒絕公布。「這不是蓋牌，什麼是蓋牌？」面對這麼大的毒油風暴，食安的重大危機，卻看到中央政府處理的荒腔走板，行政院長身為國家最高的行政首長，卻不願意跟民眾道歉，一句道歉都不願意說，而且還要掩蓋。

蔣說，事實呈現，中央第一時間記者會就是拒絕公布下業者名單，所以當然是蓋牌，那今天批評地方政府搶快，不就證明自己不願意公布名單，那就是蓋牌。所以他認為，卓榮泰院長已經不適合在這個位置上面。

蔣說，依照民進黨2014年的標準，行政院應該要下台，總統應該即刻向全民道歉，並且清楚向國人說明，目前毒油事件，到底問題真相是什麼，及接下來處理的進度、及後續怎麼樣擬妥相關的方案，這些都必須清楚，向國人說明清楚。

毒油案，北市長蔣萬安今天再度重話「蓋牌就是蓋牌」，一開始對20%以下毒油不願下架，難道不也是包庇護航？他認為，榮泰應要下台，賴清德總統應該向全民道歉。聯合報系資料照
毒油案，北市長蔣萬安今天再度重話「蓋牌就是蓋牌」，一開始對20%以下毒油不願下架，難道不也是包庇護航？他認為，榮泰應要下台，賴清德總統應該向全民道歉。聯合報系資料照

卓榮泰 蔣萬安 食安

延伸閱讀

公布致癌油「搶快」？ 卓揆先批地方後讚盧秀燕

致癌油案政院稱「沒人要蓋牌」 蔣萬安轟：不只蓋牌、更是包庇無能

批毒油雙標護短、內閣卸責 陳以信：真該向全民道歉的是賴總統

卓揆不滿台中搶快公布毒油流向？政院還原當日地方代表發言

相關新聞

【重磅快評】官員以少吃炸雞排偷換概念 比毒油更可怕

「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時，拋出這句話，引發外界譁然。如果照這套邏輯推演，炸薯條也是油炸食品，也不健康，要民眾少吃恐讓進口的美國馬鈴薯少了大半銷量。接下來乾脆告訴民眾薯條少吃、漢堡少吃、鹽酥雞少吃，所有油炸食品都別吃，食安問題就能瞬間消失？

新聞眼／聞油色變 搞政治的 正是民進黨政府

中聯致癌油事件延燒半月，從食安爭議、專業問題，逐漸演變成政治問題。孰令致之？從一場行政院會，行政院長卓榮泰、政院高層對地方政府的「嗆聲」，民眾終於發現，將問題油品議題泛政治化的，正是民進黨政府自己。

毒油案不滿地方搶快？蔣萬安重話了：卓榮泰應下台 賴總統向全民道歉

毒油食安風暴，傳出行政院長卓榮泰上周院會不滿台中「搶快」公布問題油流向，北市長蔣萬安今被問到，其實審計部2年前也就曾示警自主管理落實低，中央真只有無能？蔣萬安今天重話「蓋牌就是蓋牌」，一開始對20%以下毒油不願下架，難道不也是包庇護航？他認為，卓榮泰應要下台，賴清德總統應該向全民道歉。

食安空窗20天 消基會籲建強制通報機制

中聯油脂致癌油事件持續延燒，消基會表示，最大問題不只是「超標」本身，而是「知道問題，卻沒有立即通報」的廿天食安空窗期，呼籲政府建立「第三方檢驗強制通報機制」，建構從源頭到餐桌的食品安全防線。

「誰把他們寵到無法無天」鄭麗文：選票教訓民進黨

致癌油紛擾延燒，國民黨主席鄭麗文昨痛批，民進黨政府從剛開始「蓋牌」拖延、拿不出辦法，直到最近拒絕認錯道歉，顯現出執政的傲慢，不把人民當一回事，「誰把他們寵到無法無天」？她說，民進黨就只怕選票，年底唯有用選票教訓民進黨。

林靜儀「雞排不健康」 挨批偷換概念

毒油事件讓民眾恐慌，衛福部次長林靜儀昨指出，高溫烹調如炸雞排即會產生「苯駢芘」，雞排不是鼓勵大家吃的食物。國民黨立委李彥秀說，台灣人每餐幾乎都離不開油品，這才是衛福部最需要關心的，吃雞排健不健康跟政府放任毒油來炸雞排是兩回事，衛福部不應偷換概念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。