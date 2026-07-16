香港獨立書店遭搜查 總統：思想與文字不應被禁錮

近日香港多家獨立書店接連遭到搜查，相關人士也被拘捕。總統賴清德今天說，香港的出版、閱讀與言論自由，正承受持續且嚴峻的壓力。他要向所有在困境中堅守崗位的書店及文化工作者，表達關切與敬意。思想與文字，都不應因政治壓力而被禁錮。

賴總統透過社群平台發文指出，每一間獨立書店，都是守護思想的重要所在。近日香港多家獨立書店接連遭到搜查，相關人士也被拘捕。香港的出版、閱讀與言論自由，正承受持續且嚴峻的壓力。

賴總統認為，書店不只是販售書籍的場所，也是思想交會、保存社會記憶的重要空間。書籍可能成為罪證，書店也被迫反覆揣測無形的紅線。在這樣的壓力下，人民不再能自由地思考與表達，公共討論的空間也不斷被壓縮。

總統表示，台灣曾經歷查禁書刊、壓抑言論的戒嚴年代，深知民主自由得來不易。他要向所有在困境中堅守崗位的書店及文化工作者，表達關切與敬意。思想與文字，都不應因政治壓力而被禁錮。

賴總統強調，台灣會持續守護得來不易的民主自由，也期待香港社會的多元聲音與基本權利，獲得應有的尊重與保障。