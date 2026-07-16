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縮短公告公投時間 游盈隆:造成選民猶豫不決，耽誤投開票。

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立院內政委員會今邀請中選會主委游盈隆等人就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」專題報告，並備質詢。記者張曼蘋／攝影
立院內政委員會今邀請中選會主委游盈隆等人就「115年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」專題報告，並備質詢。記者張曼蘋／攝影

對於公投綁大選的爭議，中選會主委游盈隆今天說，2018年造成慘痛經驗，是因為十個公投提案都在投票日前不到兩個月公告成立，造成選民投票時，猶豫不決，難以判斷，導致在投票所花費大量時間，造成整過投開票耽誤的主因之一。

立法院內政委員會今天邀請內政部、中選會、警政署等官員，針對今年11月地方公職人員選舉選務相關問題，提出專題報告。

由於黃國昌批評中選會，法律並未授權中選會主委對公投數量說三道四，中選會應展現出把選務辦好的能力與責任感。游盈隆說，他尊重民眾黨有自己黨的立場，但法律未禁止，甚至鼓勵政府機關首長，針對業管業務向社會說明，法律有禁止機關首長這麼做嗎？沒有吧。

游盈隆表示，他尊重黃國昌發言，但對中選會處理業務，例如公投綁大選，在什麼樣情況下，可能會造成災難，在什麼樣的情況下，可以兼顧兩者，什麼樣的情況，是最適的境界，才會提出帕瑞妥最適境界（Pareto Optimality）的觀念。

游盈隆指出，社會已經開始思考這個問題，選舉與公投都是我們要的，但當兩者綁在一起時，多少個公投案對民主、社會與選舉是最合適的， 這是個很重要的思考，國人應該正視這個問題。

對於公投公告時間從現行三個月到六個月，縮短為一個月到六個月的調整，游盈隆說，這會發生非常嚴重後果，2018年之所以造成慘痛經驗，其中一點就是因為十個公投提案，都在投票日前，不到兩個月公告成立，造成選民投票時猶豫不決，難以判斷，導致在投票所花費大量時間，這造成整過投開票耽誤的主因之一。

游盈隆指出，修正為公告後三個月至六個月舉辦公投，是一個進步，不應再走回頭路，否則會造成我們不想看到的壞後果。

公投 游盈隆 中選會

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