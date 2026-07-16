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防李貞秀案再現 參選要失陸籍10年證明 游盈隆：行政作業 無政治考量

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
未來如遇有原大陸人民申請登記參選，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢是否有繳附喪失原籍證明註記及繳附日期，證明是否在台設籍滿10年。中選會主委游盈隆表示，這是一個很簡單的行政程序處理。圖／聯合報系資料照
未來如遇有原大陸人民申請登記參選，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢是否有繳附喪失原籍證明註記及繳附日期，證明是否在台設籍滿10年。中選會主委游盈隆表示，這是一個很簡單的行政程序處理。圖／聯合報系資料照

為防止民眾黨前陸配立委李貞秀案再現，中選會表示，如遇有原大陸人民申請登記參選，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢是否有繳附喪失原籍證明註記及繳附日期，證明是否在台設籍滿10年。中選會主委游盈隆表示，這是一個很簡單的行政程序處理，這其中沒有其他複雜政治問題存在。

立法院內政委員會今邀游盈隆等人就「地方公職人員選舉選務整備等選務辦理情形」報告並備質詢。游盈隆今會前受訪表示，這是一個很簡單的行政程序處理，陸委會是「兩岸人民關係條例」的主管機關，中選會尊重陸委會對於陸配居住是否滿十年的重新規定，並採取這樣的新認定標準。

游盈隆說，未來地方選委會在辦理參選資格審查時，主要是陸配的部分，會請內政部戶政司及移民署提供相關資料作為判斷標準，這其中並沒有其他複雜的政治問題存在。

至於解釋國籍的具體做法有哪些，游盈隆說，其實具結是 「optional」（自願性的），可以填也可以不填。根據內政部與中選會去年關於「施行細則」第15條的修正，是為了保障或提醒候選人的參選權益，特別是涉及到國籍的問題，這單純是行政作業程序，沒有複雜的政治考量。

媒體追問游盈隆先前針對李貞秀一案，認為用「國籍法」處理太過牽強，如今態度是否有轉換？游盈隆強調，沒有任何轉換，因為這目前僅涉及到「參選資格」的問題，而國籍法是涉及「參選後」就職的部分，中選會只管轄權責內有關參選資格的部分。

游盈隆 李貞秀 陸配

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