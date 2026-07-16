史丹福中國專家關注台2028大選：國民黨執政 兩岸可能有喘息空間

曾任美國拜登政府商務部資深中國顧問的史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）中國問題專家易明（Elizabeth Economy）15日表示，相較於中國可能在2027年犯台，大家現在更關注2028年台灣總統大選，並認為說，如果國民黨執政，可能為兩岸帶來喘息空間。

易明15日出席「2026 阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum 2026），參與「中國挑戰」座談會，被問及2027年作為中國可能犯台的時間表，她表示，她雖然不能代表所有在台上的專家學者說話，但認為很多人已經看向2028年。

中國國家主席習近平指示人民解放軍必須在2027年具備成功入侵台灣的能力，普遍被認為是預告中國犯台時間表之一，不過易明認為說，2028年現在是個更為重要的指標，因為如果國民黨贏得2028總統大選，有可能為兩岸帶來更多喘息的空間，也可能降低軍事行動的可能性。

易明指出，這並不代表她支持國民黨執政，但由於國民黨更願意維持與中國在政治和經濟上的連結，甚至接受某種形式的統一，倘若國民黨執政，在政治上，讓習近平的評估中留出一些彈性空間。