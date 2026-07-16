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批毒油雙標護短、內閣卸責 陳以信：真該向全民道歉的是賴總統

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
致癌油事件延燒，國民黨文傳會主委陳以信指出，真正應該向全民說明、向全民道歉的人，不是別人，正是賴清德總統。圖／聯合報系資料照
致癌油事件延燒，國民黨文傳會主委陳以信指出，真正應該向全民說明、向全民道歉的人，不是別人，正是賴清德總統。圖／聯合報系資料照

毒油風暴擴大，國民黨文傳會主委陳以信今早指出，行政院提出專案報告後，賴清德總統僅以臉書回應，民進黨中常會致詞未置一詞。陳以信抨擊，行政院報告「沒真相、沒道歉、沒下台」，完全是在替政府辯護、替官員卸責，賴總統卻神隱在後低調以對，真正應該向全民說明、向全民道歉的人，不是別人，正是賴總統。

陳以信認為，賴總統最大的問題，就是前後不一、雙重標準。12年前頂新油品事件爆發時，高喊「不買、不吃、不用」的人，不正是當時的台南市長賴清德嗎？當年民進黨鋪天蓋地要求行政院長下台、要求總統向全民道歉，批評政府包庇黑心廠商；如今面對同樣重大的食安風暴，賴政府卻端出「沒真相、沒道歉、沒下台」的專案報告，一路護短官員、拒絕究責。

陳以信表示，更令人失望的是，對於行政院專案報告，賴總統僅以130字的臉書貼文輕描淡寫回應，既沒有向全民道歉，也沒有交代究責作為，內容不痛不癢，完全感受不到身為國家領導人的責任感。尤其賴總統身兼民進黨主席，昨日主持中常會公開致詞時，面對仍持續延燒的食安風暴，竟然隻字未提，彷彿什麼事都沒有發生。當全民憂心食品安全、受害消費者仍等待政府負責時，身為總統卻對民怨置若罔聞，令國人完全無法接受。

陳以信說，如今連地方首長都比中央更有擔當。台中市長盧秀燕已公開表示，中央政府應以更謙卑的態度向全民道歉，並主張「壯士斷腕」，做不好的人就應該下台負責。台北市長蔣萬安也要求，食安不能蓋牌，真相未明前不該重新上架。這些不只是地方政府的呼聲，更是人民共同的期待。他批評，賴清德若繼續護短包庇失職官員，只會讓人民對政府失去最後一絲信任。

陳以信表示，正如國民黨主席鄭麗文所批，卓榮泰內閣與民進黨政府從事件爆發至今，不僅拖延真相、企圖蓋牌，還一路甩鍋卸責，甚至把人民當成「韭菜」，面對重大食安危機卻展現出傲慢無禮、毫無愧疚與責任感，「臉皮比城牆還厚」。

陳以信強調，12年前，民進黨曾用最高標準要求政府負起政治責任；12年後，同樣的標準更應適用於今天的賴清德政府。賴清德應立即向全民道歉，展現「壯士斷腕」的決心，讓失職官員下台負責，否則人民終將用選票對傲慢失職的執政者做出最嚴厲的裁判。

陳以信 賴清德 中常會

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