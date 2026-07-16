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駐美官員投書媒體：中國民族團結法對台不具約束力

中央社／ 華盛頓15日專電

美國麻薩諸塞州「共和報」刊登駐波士頓辦事處長廖朝宏專文指出，中國近期實施民族團結進步促進法，企圖遂行跨國鎮壓。中國任何國內法對台灣不具約束力，中華民國台灣是主權獨立國家，人民依憲法享有民主自由。

麻薩諸塞州「共和報」（The Republican）網站，12日刊登駐波士頓辦事處長廖朝宏投書專文「台灣與麻州關係意義深遠」。在美國慶祝獨立250週年、台灣慶祝首次總統直選30週年之際，雙方歷史里程碑共同彰顯民族的未來是自身自由意志，非脅迫或專制法令決定，民主方能長存。

專文寫道，中國近期實施所謂民族團結進步促進法，企圖透過國內法對境外組織和個人施以管轄權，遂行跨國鎮壓。然而，中國任何國內法對台灣不具約束力，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣人民依憲法享有民主自由制度。

廖朝宏指出，台灣與麻州自1992年建立關係以來情誼深厚，台北市與波士頓市也在1996年締結姐妹城市，關係蓬勃發展至今。麻州國會議員及州議會領袖持續組團訪台，深化雙方在科技新創、經貿及教育等領域交流，進一步促進台灣與麻州關係。

台灣與麻州秉持對自由、民主和法治的深厚承諾，麻州州民長期擁有反專制、維護民主自由的歷史傳統。民主國家必須團結一致，捍衛以規則為基礎的國際秩序及自由民主普世價值。

文章強調，台灣的未來只能由人民決定，台灣將與美國等民主夥伴持續合作，共同捍衛和平及自由。

波士頓 中華民國 憲法

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