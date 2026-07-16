美前大使舉台灣及晶片出口為例 憂川普對中政策軟弱

美國總統川普5月訪中後，中國國家主席習近平擬9月底訪美。前美國駐中國大使伯恩斯今天表示，美中關係需要這種高層級的溝通，因為習近平是一人獨攬大權；另外，他也擔憂川普對中政策軟弱，包括台灣議題、允許美國高階晶片出口中國等方面。

伯恩斯（Nicholas Burns）曾於前美國總統拜登（JoeBiden）任內擔任駐中大使。他今天出席在科羅拉多州舉行的阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）「中國挑戰」（The China Challenge）場次，同場與談人包括曾於拜登政府任內在商務部擔任資深中國事務顧問的易明（Elizabeth Economy）。

對於主持人問及川普訪中後，習近平也預計9月底訪美，伯恩斯表示，除了9月，今年底川習可能還會再有2次會晤的機會。在美中關係中，「我們需要這種高層級的溝通聯繫」，因為習近平是一人獨攬大權，包辦所有的戰略決策，甚至是戰術和執行層面的決策。

他表示，美中雙方能建立高層聯繫是非常正面的發展。美中在經濟層面、供應鏈方面存有許多問題，美中關係降溫、雙方關係趨於穩定並非壞事。

不過，伯恩斯指出，川普在台灣議題上，對於美國是否應透過軍售支持台灣，在公開場合的態度「含糊其辭」，對於中國企圖脅迫美國盟友日本、菲律賓，也在公開場合保持沉默，還允許人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）將H200晶片出售給中國。

他認為，這些是「很大的錯誤」，並形容是「相當軟弱的美國對中政策」。

在台灣議題上，伯恩斯表示，美國總統的發言至關重要，雖然不清楚川習5月會晤時私下對彼此說的具體內容，但川普會後曾說，2人進行長時間的討論。伯恩斯擔心，習近平會將川普這位美國總統的言論解讀為在台灣議題上態度軟弱。

易明指出，如果不去看川普政府說了什麼，而是看實際作為，「可能會感到比較安心」。川普政府去年底批准了價值110億美元的對台軍售，是歷來對台最大規模的單一軍售案，目前擱置的是140億美元的軍售案。

伯恩斯表示，他肯定川普政府去年底的對台軍售，但140億美元的軍售更為重要，不僅規模更大，且獲得了美國國會兩黨的共同支持。

川普在5月川習會後表示，他有和習近平討論對台軍售；川普也說，很快會就新一批對台軍售做出決定，還稱軍售是很好的談判籌碼。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）6月初在國會聽證會表示，美國對台政策沒有改變。有關美國對台140億美元的軍售案，「仍在審查中」。