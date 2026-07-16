解嚴39週年 卓榮泰：自由的日子終於超越恐懼

今天是台灣解嚴39週年，行政院長卓榮泰表示，39年前的今天，台灣走出長達38年的戒嚴時代，自由的日子終於超越了恐懼，行政團隊會持續守護民主、法治與自由，維護國家的安全與繁榮，讓在這片土地上的民眾都能安心生活、勇敢追夢。

根據國家人權記憶庫，台灣在1949年5月20日起進入戒嚴，直到1987年7月14日宣告解嚴為止，經歷長達38年的戒嚴時期。

卓榮泰晚間在臉書表示，歌手9m88演唱的「大濛的暗眠」日前獲得最佳原創電影歌曲，今天，台灣也迎來解嚴39週年，39年前的台灣走出長達38年戒嚴時代，如今台灣享有自由呼吸、自由創作、自由發聲的生活，解嚴後的自由時代，正式超越了戒嚴的漫長歲月，這不只是時間的累積，更是民主深化的重要里程碑。

他說，自由從來不是理所當然，而是無數民主前輩用歲月與血汗、一步一腳印爭取而來的成果，台灣人今天可以自由欣賞喜歡的音樂、閱讀想看的書籍，也能對政府提出批評與建議，多元的聲音、不同的立場，都是民主社會最珍貴的日常，也是台灣一路走來最重要的成就。

卓榮泰表示，當台灣持續深化民主、鞏固自由，世界上仍有威權政體透過監控、打壓人民，甚至以所謂「長臂管轄」將威權力量延伸至國界之外，企圖恫嚇追求自由的人們，這樣的作法，不僅無助於獲得國際社會的認同，也更加凸顯自由民主價值的可貴。

他強調，行政團隊會持續守護民主、法治與自由，維護國家的安全與繁榮，讓每一個世代、每一位生活在這片土地上的人民，都能安心生活、勇敢追夢，因為台灣最珍貴的力量不是恐懼，而是自由以及共同守護民主的信念。