李貞秀效應 中選會：參選須繳喪失陸籍證明滿10年

民眾黨前立委、陸配李貞秀先前因戶籍問題引發爭議。針對年底九合一選舉，中選會表示，若有原大陸地區人民申請登記為候選人，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記，且會以繳附喪失原籍證明日起算，是否已在台灣地區設籍滿十年。

陸委會今年四月核釋兩岸人民關係條例第廿一條有關在台設籍十年的規定，明定必須完成繳附喪失中國大陸戶籍證明給主管機關後屆滿十年，才能登記為公職候選人。

立法院內政委員會今天邀請中選會主委游盈隆等人就年底地方選舉專題報告，中選會在書面報告表示，針對今年地方公職人員候選人資格審查，若遇到原大陸地區人民申請登記為候選人的案例，依大陸委員會今年四月十六日函釋及內政部三月十六日召開「研商戶政資訊系統新增原籍大陸地區人民繳附喪失原籍證明文件日期」會議決議，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記及繳附日期，以審查候選人是否已繳附喪失原籍證明。

北市長選戰 藍綠打訪美牌

民進黨台北市長參選人沈伯洋將於廿至廿八日展開為期八天的美國訪問，走訪洛杉磯、華府及紐約，藉由與美國城市交流，開拓「無限城」可能。台北市長蔣萬安日前接受本報專訪透露，明後年預計訪美國西部城市，「一定會安排」。

沈伯洋昨與競選總部總幹事吳思瑤、政策組召集人陳培瑜舉行訪美記者會。吳思瑤說，此行有三項目的，包括成立與串連海外後援會、推動城市外交，以及結合政黨和國會外交；民進黨立法院黨團總召蔡其昌及台美國會議員聯誼會長王定宇將同行，深化台美合作。

不過，有綠營基層表示，過去鮮少有市長參選人競選期間出訪先例，擔憂恐成為藍營攻擊箭靶，連帶影響中間選民投票意向。