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民眾黨訪陸 國台辦：兩岸一家人 理應常來往

聯合報／ 特派記者陳宥菘林宸誼／北京—上海連線報導
民眾黨青年團赴陸參訪。中央社
民眾黨青年團赴陸參訪。中央社

民眾黨中評會主委李偉華十四日起率黨內青年團抵達上海，展開四天三夜參訪行程，這是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，歡迎該團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利；她並指，兩岸是一家人，理應常來常往、走親走近。

民眾黨主席黃國昌在台北受訪表示，此行就是正常且平凡的參訪，自己沒有什麼特別的指示，「我只有叮囑團進團出，晚上回到飯店好好休息」，不要像某位台北市前議員，跑去喝酒，醉倒在飯店大廳，「我如果沒有記錯，他的名字叫做梁文傑」。針對黃的說法，陸委會副主委梁文傑發文回應：「莫名其妙，每天應付對面都來不及，還要應付國內的口水。」

國台辦 民眾黨 梁文傑 黃國昌 朱鳳蓮 陸委會

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