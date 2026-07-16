赴陸失聯…國台辦指編造 陸委會：有憑有據

陸委會上周公布，自六月底以來新增十名赴陸失聯國人，另還有一名地方法院法官日前赴華北地區旅遊遭公安進入下榻旅館盤查，二○二四年元月以來已有三八五名國人赴陸失聯、遭留置盤查或人身安全受限。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天否認稱，陸委會編造、故意傳播假訊息，企圖誤導台灣民眾，完全站不住腳，並指「其行可惡，其心可誅」。

陸委會昨晚回應，指公布之數據皆為當事人或家屬向本會或相關機關陳情或報案事件之統計，每一件都有憑有據，「我們只是如實的呈現」，現仍持續接獲中共對赴陸的台灣人進行留置盤查、拘留、攔檢、於入境時或於下榻飯店內，甚至帶至其他旅館進行訊問，要求檢查手機及隨身物品之案件，對象含學者、專家、赴陸專業交流、退休軍警人員及一般國人。

陸委會強調，台灣人到世界各地旅遊經商，從來沒有在中國大陸以外的地方，遭到當地公部門這麼普遍且頻繁的無理騷擾，甚至是強制性的恐嚇、威脅與拘束人身自由，政府當然有義務一再提醒國人，能不去就不去。

朱鳳蓮昨回應台灣媒體詢問上述失聯民眾是電詐或刑事犯罪及盤查法官原因等情況時稱，陸委會編造故意傳播假訊息，企圖誤導台灣民眾；民進黨當局刻意抹黑，意圖製造恐慌，阻撓破壞兩岸交流和人員往來，升高兩岸對立對抗，其行可惡，其心可誅。

另針對賴清德總統日前提及赴陸失聯人數至六月底已有三七四人，並示警沒有必要應避免前往大陸，朱鳳蓮回應指，大陸一貫鼓勵和支持兩岸各領域交流往來，「依法保護台灣同胞的正當權益」。她表示，二○二四年以來累計已經逾一一七○萬人次台胞赴陸交流考察等，事實充分證明，「只要不從事違法犯罪的活動」，台胞往來大陸完全可以「高高興興的來，平平安安的回」。