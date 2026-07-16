聽新聞
0:00 / 0:00

警政海巡等差勤系統 被爆用中國貼牌貨

聯合報／ 記者劉懿萱廖炳棋／台北報導

中國貨貼牌洗產地層出不窮，民進黨立委林俊憲昨天表示，台灣廠商疑似將中國企業熵基（ZKTeco）生物辨識設備貼牌，在警政署海巡署、關務署及中油等機關，用於差勤管理的人臉、指紋等設備，引發國安資安外洩疑慮。數發部資安署表示，研議將涉及個人資料蒐集、處理及利用的資通系統採購，納入敏感性業務範疇。

林俊憲以警政署二○二三年的差勤生物辨識機採購案為例，比對設備外觀、台灣廠商及中國熵基官方產品介紹，不僅外觀照片一致，台灣廠商產品說明書甚至保留「Ｕ盤、固件」等中國用語，產品來源令人懷疑；且經查閱公開資料發現，設備製造商登載為中國熵基百分之九十九點九八控股子公司，加上該台灣廠商產品的審驗報告，足認疑屬同產品換牌。

林俊憲說，某台灣廠商十年來取得十六件政府標案，包括人臉辨識機、指紋辨識機等設備，採購機關包含警政署、海巡署、關務署及中油等涉及國家安全重要機關，恐有國安及資安外洩疑慮。

林俊憲也發現，各機關對於生物辨識設備是否屬於「具敏感性或國安疑慮」採購，認定標準不一致。警政署認定為敏感性採購，中油公司認定涉及國安疑慮，但海巡署、關務署及警政署保一總隊卻認定非屬敏感性採購。

數發部資安署綜合規畫處組長李東宜說，目前政府採購招標範本中，已明確要求各機關需自行認定採購項目是否屬於「敏感性」或「具國安資安疑慮」的資通系統；資安署已著手研議將有關個人資料的蒐集、處理及利用的相關資通系統採購，納入業務範疇。

警政署人事室主任劉永福則說，將停止相關設備使用，並請廠商提出原產地說明，再請資安署確認，如果是中國產品，就按照採購法辦理。

海巡署昨晚回應，艦隊分署採購的臉型指紋機差勤系統，去年十二月清查時發現含大陸廠牌產品，當時立即下架停用，並已全部汰換完成。海巡署指出，這套差勤系統未與內部網路連結，初步認定無資安外洩疑慮。

國安 警政署 海巡署 中油 林俊憲 數發部 資安

延伸閱讀

政府差勤系統遭爆用中國貼牌貨 林俊憲揭警政、海巡、關務署都中鏢

公家打卡設備來自中國 綠委盼清查避免外洩

立委點名差勤機疑中國貼牌 海巡：去年已查到並汰換

恐成資安漏洞？差勤系統疑使用大陸產品 關務署：立即全數停用

相關新聞

赴陸失聯…國台辦指編造 陸委會：有憑有據

陸委會上周公布，自六月底以來新增十名赴陸失聯國人，另還有一名地方法院法官日前赴華北地區旅遊遭公安進入下榻旅館盤查，二○二四年元月以來已有三八五名國人赴陸失聯、遭留置盤查或人身安全受限。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天否認稱，陸委會編造、故意傳播假訊息，企圖誤導台灣民眾，完全站不住腳，並指「其行可惡，其心可誅」。

民眾黨訪陸 國台辦：兩岸一家人 理應常來往

民眾黨中評會主委李偉華十四日起率黨內青年團抵達上海，展開四天三夜參訪行程，這是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，歡迎該團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利；她並指，兩岸是一家人，理應常來常往、走親走近。

李貞秀效應 中選會：參選須繳喪失陸籍證明滿10年

民眾黨前立委、陸配李貞秀先前因戶籍問題引發爭議。針對年底九合一選舉，中選會表示，若有原大陸地區人民申請登記為候選人，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記，且會以繳附喪失原籍證明日起算，是否已在台灣地區設籍滿十年。

警政海巡等差勤系統 被爆用中國貼牌貨

中國貨貼牌洗產地層出不窮，民進黨立委林俊憲昨天表示，台灣廠商疑似將中國企業熵基（ZKTeco）生物辨識設備貼牌，在警政署、海巡署、關務署及中油等機關，用於差勤管理的人臉、指紋等設備，引發國安及資安外洩疑慮。數發部資安署表示，研議將涉及個人資料蒐集、處理及利用的資通系統採購，納入敏感性業務範疇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。