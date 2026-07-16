警政海巡等差勤系統 被爆用中國貼牌貨

中國貨貼牌洗產地層出不窮，民進黨立委林俊憲昨天表示，台灣廠商疑似將中國企業熵基（ZKTeco）生物辨識設備貼牌，在警政署、海巡署、關務署及中油等機關，用於差勤管理的人臉、指紋等設備，引發國安及資安外洩疑慮。數發部資安署表示，研議將涉及個人資料蒐集、處理及利用的資通系統採購，納入敏感性業務範疇。

林俊憲以警政署二○二三年的差勤生物辨識機採購案為例，比對設備外觀、台灣廠商及中國熵基官方產品介紹，不僅外觀照片一致，台灣廠商產品說明書甚至保留「Ｕ盤、固件」等中國用語，產品來源令人懷疑；且經查閱公開資料發現，設備製造商登載為中國熵基百分之九十九點九八控股子公司，加上該台灣廠商產品的審驗報告，足認疑屬同產品換牌。

林俊憲說，某台灣廠商十年來取得十六件政府標案，包括人臉辨識機、指紋辨識機等設備，採購機關包含警政署、海巡署、關務署及中油等涉及國家安全重要機關，恐有國安及資安外洩疑慮。

林俊憲也發現，各機關對於生物辨識設備是否屬於「具敏感性或國安疑慮」採購，認定標準不一致。警政署認定為敏感性採購，中油公司認定涉及國安疑慮，但海巡署、關務署及警政署保一總隊卻認定非屬敏感性採購。

數發部資安署綜合規畫處組長李東宜說，目前政府採購招標範本中，已明確要求各機關需自行認定採購項目是否屬於「敏感性」或「具國安資安疑慮」的資通系統；資安署已著手研議將有關個人資料的蒐集、處理及利用的相關資通系統採購，納入業務範疇。

警政署人事室主任劉永福則說，將停止相關設備使用，並請廠商提出原產地說明，再請資安署確認，如果是中國產品，就按照採購法辦理。

海巡署昨晚回應，艦隊分署採購的臉型指紋機差勤系統，去年十二月清查時發現含大陸廠牌產品，當時立即下架停用，並已全部汰換完成。海巡署指出，這套差勤系統未與內部網路連結，初步認定無資安外洩疑慮。