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黃國昌叮囑民眾黨赴陸交流團進團出 別像梁文傑外出喝酒醉倒飯店大廳

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨今天舉行「新花蓮新政治」記者會，徵召前發言人戴于文參選花蓮市長。記者林銘翰／攝影
民眾黨今天舉行「新花蓮新政治」記者會，徵召前發言人戴于文參選花蓮市長。記者林銘翰／攝影

有關民眾黨青年團啟程訪問中國大陸，民眾黨主席黃國昌今天表示，此行就是正常且平凡的參訪，自己沒有什麼特別的指示，「我只有叮囑團進團出，晚上回到飯店好好休息」，不要像某位台北市前議員，自行跑去喝酒醉倒在飯店大廳，「我如果沒有記錯，他的名字叫做梁文傑。」

民眾黨中評會主委李偉華昨天率領青年團訪問上海，展開為期4天的青年交流及參訪行程。民眾黨今天舉行「新花蓮新政治」記者會，黃國昌受訪時表示，此行就是非常正常且平凡的參訪，自己沒有什麼特別的交代，「我只有在出團前打給李偉華，叮囑這些年輕人團進團出，就是晚上行程結束以後，大家回到飯店好好休息。」

黃國昌說，如果發生像是前幾年的雙城論壇，有一位台北市議員跑去外面喝酒，結果喝到酩酊大醉，還醉倒在飯店大廳，甚至要求國台辦人員幫忙照顧，「醜態盡出就不好了，我如果沒有記錯，他的名字叫做梁文傑。」

媒體詢問，民眾黨青年團訪問上海，國台辦發言人朱鳳蓮表達歡迎，是否擔心成為對岸大外宣機會。黃國昌聽聞後反問，「他們講這樣子的話，你們都聽過幾次了？有覺得被大外宣嗎？」民眾黨向來堅持「台灣自主、兩岸和平」及五個互相原則，「這是我們一貫的立場。」

黃國昌還說，如果要講什麼大外宣的樣板，民進黨派系新潮流大老洪奇昌跑去中國，陸委會副主委梁文傑聲稱是健康有序的交流，「如果要搞大外宣當樣板的話，還有什麼比這個更好的樣板。」

此外，自由時報報導，民眾黨新住民委員會前主委、陸配徐春鶯掩護中共統戰官員孫憲來台，對方先後與時任國民黨黃復興黨部主委季麟連、南投縣前議員史雪燕及李偉華等人見面。民眾黨青年團首度前往中國大陸交流，剛好就是徐春鶯「上線」孫憲所在的大本營上海市。

黃國昌表示，綠媒連這種事情都出來拼湊、寫故事抹紅，他看完真的只有深深地嘆一口氣，上海市為中國最大的經貿城市，「他們去那邊看新創、AI跟台商，也有去上海交通大學，連這麼平凡的交流跟對話都要急著抹紅、往人家身上潑紅漆，拜託不要為難這些台灣年輕人好嗎。」

黃國昌說，李偉華是民眾黨中評會主委，同時也是台商事務委員會主委，這次帶著民眾黨青年參訪對岸企業，並且進行非常正常的交流跟對話，真的不要刻意往他們身上潑紅漆，「對於兩岸之間的對話、相互理解與交流，這樣的態度一點好處都沒有。」

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梁文傑 黃國昌 民眾黨

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