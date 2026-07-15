恐成資安漏洞？差勤系統疑使用大陸產品 關務署：立即全數停用

針對立委質疑海巡署採購作為差勤管理的生物辨識設備，疑似使用中國產品，財政部關務署今天表示，目前沒有個人資料洩漏風險，但仍將立即全數停用。

民進黨立委林俊憲今天舉行記者會指出，海巡等機關採購差勤管理的生物辨識設備，疑使用中國熵基公司產品，恐使大量公務員生物特徵資料暴露於資安風險，形成國安漏洞。

財政部關務署說明，各關目前差勤管理採「線上登錄」及「臉型指紋機」簽到退雙軌作業，經全面清查結果，台北關及高雄關曾向某廠商採購差勤管理設備，為求慎重，將立即全數停用。

關務署強調，前述差勤管理設備均是以封閉主機、不對外連網方式運作，並無個人資料洩漏風險。不過為落實資安管制，已責請台北關及高雄關立即停用相關差勤管理設備。

關務署補充，向來依資訊服務採購契約範本，涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，要求廠商不得提供及使用中國廠牌資通訊產品，未來也會依相關規範嚴謹辦理。