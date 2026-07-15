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賴總統授勳 談台助法推戰略自主、再工業化

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統15日頒授法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）「大綬景星勳章」。他表示，盼台灣持續成為法國推動「戰略自主」與「再工業化」的重要夥伴。龍燁指出，在科技方面，鴻海（Foxconn）赴法投資半導體及AI等領域。

賴總統致詞提到，回想2023年龍燁履任之初，曾期許要聯合法國在台企業和社群，以「法國隊」的方式全力深化台法關係。龍燁不僅將台法關係提升到全新的戰略高度，更在公務繁忙之餘學習中文，這份深耕台灣、融入台灣的用心，令人深受感動。

賴總統指出，龍燁任內，台法政治互動創下許多重要里程碑，包括2024年法國接待前總統蔡英文前往訪問。另外，無論是「日法領袖聯合聲明」或是「七大工業國領袖峰會」聲明，法國都在馬克宏總統領導之下，持續堅定地為台海及區域的和平穩定發聲。

除了政治相挺，龍燁也積極促進各領域交流合作，包括協助推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，促成一百多位台灣的年輕人前往法國圓夢。上週四，法國在台協會特別舉辦成果展茶會，他與龍燁一起在現場聽圓夢青年分享經驗，有著豐富的收穫。

賴總統說，在龍燁的努力之下，台灣人民看到的不僅是「藝文的法國」，也是「科學的法國」，並且是並肩同行的「夥伴法國」。未來台灣，期待持續成為法國推動「戰略自主」與「再工業化」的重要夥伴，繼續為台法關係寫下合作的新篇章。

龍燁致詞表示，很榮幸能獲頒勳章，榮耀是團隊共同努力的成果，他要與法國在台協會的團隊分享，也感謝台灣外交部長期的合作與支持，以及志聖工業梁又文總經理帶領他深入了解台灣半導體產業，並開啟許多與產業交流合作的機會。

談及台法關係，龍燁感謝賴總統持續推動台法及台歐關係發展。科技方面，鴻海（Foxconn）赴法投資半導體及AI等領域。文化交流方面，很高興看到台灣法國文化協會（Alliance Française de Taïwan）將於近期遷館並重新開張，也感謝台灣政府對此計畫的支持。

龍燁說，台法在政治領域的交流也取得顯著進展，近期已有國家科學及技術委員會、經濟部和文化部等多位台灣部會首長訪問法國。法國一定是台灣堅定的夥伴，也將永遠站在捍衛國際法的一方。在經濟方面，台法並非競爭關係，而是在太空、資安和量子科技等多項領域互補合作的夥伴。

龍燁提到，未來他擔任「巴黎和平論壇」負責人後，將持續促進台法關係，也相信下個月即將到任的繼任者將受到台灣的熱烈歡迎。

賴清德

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