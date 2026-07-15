藍控賴清德與中聯董座洪堯昆關係密切 綠：他政治獻金全捐國民黨

中聯油脂爆出大豆沙拉油致癌物超標，多位在野黨立委質疑該事件涉及「綠友友」政商共生鏈，如福壽董事長洪堯崑。民進黨批評，國民黨慣用含沙射影、連連看的方式，在沒有任何證據下進行抹黑攻擊，但洪歷年政治獻金都捐給國民黨民代，國民黨反而該想想如何交代。

致癌油事件延燒，福壽實業董事長、中聯油脂現任董事洪堯昆以1千萬元交保，國民黨文傳會主委陳以信爆料，賴清德曾與福壽董座洪堯昆合影比讚，同時本月初總統與洪堯昆在寵物展開幕典禮同台，被指控雙方關係匪淺。

民進黨發言人吳崢表示，國民黨企圖用幾張照片指控賴總統與特定業者關係匪淺，但實際查詢監察院政治獻金網站查詢，洪堯昆歷年來政治獻金都是捐給國民黨民代，如立委鄭天財、馬文君及萬美玲等人，上屆總統大選時也捐給國民黨提名的候選人侯友宜和國民黨中央黨部。

吳崢指出，國民黨指控業者與民進黨關係匪淺前，應先回過頭來，向人民交代這些政治獻金背後的關係，「一張合照能說明什麼呢？跟合照比起來，我捐你錢，我跟你的關係是更加緊密、更加密切、更加良好」，國民黨應向社會大眾說明與業者的關係，而非企圖含沙射影、轉移焦點。