快訊

朋友都說是爽缺！她月薪6萬仍喊心累 網一看超羨慕：離職換我來

致癌油案政院稱「沒人要蓋牌」 蔣萬安轟：不只蓋牌、更是包庇無能

伊朗「不肯親吻戒指」！川普對伊朗開戰20周陷泥沼 軍事外交雙迷航

聽新聞
0:00 / 0:00

藍控賴清德與中聯董座洪堯昆關係密切 綠：他政治獻金全捐國民黨

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。記者黃婉婷／攝影
民進黨發言人吳崢。記者黃婉婷／攝影

中聯油脂爆出大豆沙拉油致癌物超標，多位在野黨立委質疑該事件涉及「綠友友」政商共生鏈，如福壽董事長洪堯崑。民進黨批評，國民黨慣用含沙射影、連連看的方式，在沒有任何證據下進行抹黑攻擊，但洪歷年政治獻金都捐給國民黨民代，國民黨反而該想想如何交代。

致癌油事件延燒，福壽實業董事長、中聯油脂現任董事洪堯昆以1千萬元交保，國民黨文傳會主委陳以信爆料，賴清德曾與福壽董座洪堯昆合影比讚，同時本月初總統與洪堯昆在寵物展開幕典禮同台，被指控雙方關係匪淺。

民進黨發言人吳崢表示，國民黨企圖用幾張照片指控賴總統與特定業者關係匪淺，但實際查詢監察院政治獻金網站查詢，洪堯昆歷年來政治獻金都是捐給國民黨民代，如立委鄭天財、馬文君及萬美玲等人，上屆總統大選時也捐給國民黨提名的候選人侯友宜和國民黨中央黨部。

吳崢指出，國民黨指控業者與民進黨關係匪淺前，應先回過頭來，向人民交代這些政治獻金背後的關係，「一張合照能說明什麼呢？跟合照比起來，我捐你錢，我跟你的關係是更加緊密、更加密切、更加良好」，國民黨應向社會大眾說明與業者的關係，而非企圖含沙射影、轉移焦點。

中聯 政治獻金 賴清德

延伸閱讀

蘇巧慧與福壽董座同台未提食安 李四川競辦：選舉比市民健康重要？

致癌油延燒 陳清崧點名卓榮泰：根本是「毒油門神」

喊話總統 蔣萬安籲召開食安國安會議

中聯致癌油竄全台！拆解泰山、福壽、福懋油共生內幕：食安管理2大漏洞

相關新聞

藍控賴清德與中聯董座洪堯昆關係密切 綠：他政治獻金全捐國民黨

中聯油脂爆出大豆沙拉油致癌物超標，多位在野黨立委質疑該事件涉及「綠友友」政商共生鏈，如福壽董事長洪堯崑。民進黨批評，國民黨慣用含沙射影、連連看的方式，在沒有任何證據下進行抹黑攻擊，但洪歷年政治獻金都捐給國民黨民代，國民黨反而該想想如何交代。

平價教保省了學費 為何家長仍嘆教育支出卻更高？

少子化之下，家長對教育的關注不僅沒有減少，反而更加集中。政府近年積極擴大公立、非營利及準公共幼兒園，希望透過平價教保減輕家庭負擔，但實際訪談不少家長後卻發現，學前教育支出並未明顯下降，有些家庭甚至花得比過去更多。

解嚴39周年…賴清德：無論威權來自境內或境外 都要團結守護民主

今天是7月15日，正逢台灣解除戒嚴39周年，身兼民進黨主席的賴清德總統在中常會上指出，過去台灣人民透過奮鬥終結威權，現在更要用團結守護民主，不讓威權以任何形式重新侵害台灣，無論威權來自境內或境外，或透過不同手段，都要堅定守護自由民主、捍衛國家主權。

藍白推安樂死公投有玄機 沈政男揭「真正用意」：要防卓榮泰

民眾黨團提出「安樂死」公投案昨在藍白聯手下表決通過逕付二讀，但民進黨曾質疑藍白可直接立法，公投多此一舉。時事評論者、醫師沈政男解析公投真正用意，他說，除了讓民眾有更多時間了解討論，更要防堵行政院長卓榮泰又不副署。

批法務務部阻新興毒品先進立法 吳宗憲：對立委提案僅「請再酌」3字結論

立法院司法及法制委員會今審查「毒品危害防制條例」部分條文修正草案。國民黨立委吳宗憲今批評，法務部送來一份20頁報告，在面對基層員警流血、喪命，新興毒品氾濫，對於多數立委的提案，法務部結論只有3個字「請再酌」，質疑法務部一邊拿著盾牌，擋住所有「往前進步立法」的提案，另一邊卻毫無自己的替代措施。

政府差勤系統遭爆用中國貼牌貨 林俊憲揭警政、海巡、關務署都中鏢

中國貨貼牌洗產地層出不窮。民進黨立委林俊憲今表示，台灣廠商疑似將中國企業熵基（ZKTeco）生物辨識設備貼牌，在警政署、海巡署、關務署及中油等機關，用於差勤管理的人臉、指紋等設備，引發國安及資安外洩疑慮。 數發部資安署表示，研議將涉及個人資料蒐集、處理及利用的資通系統採購，納入敏感性業務範疇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。