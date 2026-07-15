陸「反分裂法、團結法」長臂管轄 賴總統籲守護民主

賴清德總統兼民進黨主席15日於民進黨中常會表示，今天是台灣解嚴39周年的日子。而今，中國持續擴張法律的域外適用範圍，《反分裂國家法》、《民族團結進步促進法》，形成長臂管轄與跨境鎮壓，對民主社會造成寒蟬效應。他呼籲大家團結守護民主，不讓威權以任何形式重新侵害台灣。

賴總統表示，台灣歷經38年又56天的戒嚴時期，是世界上執行戒嚴數一數二長的國家。在那段歲月裡，國民黨威權體制，全面限制人民集會、結社、言論與出版等基本自由，並透過《動員戡亂時期臨時條款》及龐大的情治體系，長期監控社會、壓制異議。

賴總統提到，許多知識分子、民主運動者及一般人民，在未經正常司法程序便遭到逮捕、監禁與迫害，其家屬也承受監視、歧視與汙名，形成台灣歷史上令人痛心的白色恐怖。而解嚴，是台灣人民經歷無數犧牲與奮鬥，才一步一步爭取到民主、自由與人權。

賴總統說，今天紀念這段歷史是提醒大家，民主最大的敵人，往往不是歷史，而是對歷史的遺忘；自由最大的風險，也不是外在的壓力，而是失去守護自由的決心。

他表示，近年來，中國持續擴張法律的域外適用範圍，不論是《反分裂國家法》，或實施《民族團結進步促進法》，都展現出企圖透過法律制度，將威權意志延伸至境外，形成長臂管轄與跨境鎮壓，對民主社會造成寒蟬效應。

他也說，中國對台灣的威脅，不只是軍事威嚇或灰色地帶襲擾，也包括法律戰、認知作戰，以及統戰滲透等多重手段，其目的都是企圖削弱台灣人民對民主制度的信心，動搖我們守護國家的意志。

賴總統表示，經過台灣人民長期不斷的奮鬥，39年前，終於用勇氣終結威權；39年後，更要用團結守護民主，不讓威權以任何形式重新侵害台灣。

他指出，無論威權來自境內或境外，無論手段是武力恫嚇、經濟脅迫、法律戰，或認知作戰，都要堅定守護自由民主、捍衛國家主權，讓民主自由，不只是台灣最珍貴的價值，更成為世世代代都不會退讓的信念。