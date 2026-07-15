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出席亞洲台商總會會議 江啟臣：支持台商是朝野共識

中央社／ 台北15日電
立法院副院長江啟臣15日出席「亞洲台灣商會聯合總會」第33屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮，他表示，支持海外台商是立法院最大共識。（立法院提供） 中央社
立法院副院長江啟臣15日出席「亞洲台灣商會聯合總會」第33屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮，他表示，支持海外台商是立法院最大共識。（立法院提供） 中央社

立法院副院長江啟臣今天出席「亞洲台灣商會聯合總會」第33屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮，他表示，台商不論身處何地，始終心繫台灣，是中華民國最有力的經貿大使，也是最堅強的外交後盾，對海外台商的支持，是立法院最大的共識。

立法院副院長江啟臣今天上午應邀出席在台中舉辦的「亞洲台灣商會聯合總會」第33屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮，現場貴賓包括行政院長卓榮泰、僑務委員會委員長徐佳青、勞動部長洪申翰、台中市長盧秀燕、亞總總會長陳舒琴等人以及來自世界各地的台商代表等與會。

江啟臣在致詞時表示，他作為「立法院世界台商之友會」會長，過去兩年來，已多次赴海外參加各地台灣商會的活動，也經常在立法院接待台商來訪，今天能在故鄉台中相聚，意義尤為深遠，也倍感親切。

江啟臣指出，台商不論身處何地，始終心繫台灣，深耕在地事業之餘，更是中華民國最有力的經貿大使，也是最堅強的外交後盾。

江啟臣表示，肯定亞總在亞洲20個國家及地區廣泛布局，不僅凝聚各地僑界的向心力，穩固台灣在亞洲產業界的重要地位，也協助政府拓展對外關係，讓台灣與各國的關係，更勝於實際邦交。

江啟臣也表示，感謝亞總選擇在台中舉辦本次會議。台中兼具完善的海、陸、空交通網絡。近年來與亞洲各重要國家、城市陸續建立國際航線，台商往來更加便利。尤其台中市及中台灣的完整製造業聚落、豐沛資金能量及宜居條件，可作為台商深耕台灣、連結國際市場、拓展未來商機的重要戰略城市。

江啟臣強調，雖然立法院各黨各派在許多議題上時而意見相左，但對海外台商的支持，是最大共識。也肯定陳舒琴的卓越領導，再次對於台商為台灣的付出表示感謝，並預祝本次會議圓滿成功。

江啟臣 台商 洪申翰

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