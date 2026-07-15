藍白推安樂死公投有玄機 沈政男揭「真正用意」：要防卓榮泰

民眾黨團提出「安樂死」公投案昨在藍白聯手下表決通過逕付二讀，但民進黨曾質疑藍白可直接立法，公投多此一舉。時事評論者、醫師沈政男解析公投真正用意，他說，除了讓民眾有更多時間了解討論，更要防堵行政院長卓榮泰又不副署。

沈政男指出，以藍白席次優勢來看，安樂死公投有可能出立法院，若中選會審核通過與年底選舉一起舉行，將對縣市長選舉投下震撼彈，「因為年輕人重視安樂死議題」，勢必衝高投票率，對新北、高雄等選情膠著地區，可能有關鍵性影響。

民進黨先前曾質疑，他們在立法院已有提安樂死的草案，且藍白是國會多數，若要立法，直接在立法院立法就好了，何必要多一個公投。但他看了綠營提的安樂死公投草案（立法草案），其實就隨便寫一寫，更重要的是透過公投有2個用意。

他進一步表示，民進黨甚至整個台灣對公投的內涵其實不太瞭解，所以公投的主要用意，就是至少可以5、6個月，在投票前大家一起來討論，把相關的議題跟爭議講得更清楚，然後凝聚一些共識，再進行公投，而非倉促立法。

所以，安樂死公投若真能放在年底跟選舉一起投票，可能會是有史以來最有意義的公投投票之一。因為這個議題是民生性的，但它爭議很大。透過公投這樣的模式，讓投票前面這幾個月成為都是一個很好的討論平台。

沈政男更直接剖析第二個用意，他表示，公投不是只有諮詢性質、瞭解民意，它其實還有約束力。假設安樂死公投真的過關，尤其投票率門檻達到，而且超過半數同意，真的通過以後，就會對綠營內的「卓榮泰之流」形成約束力。

民進黨先前在說直接立法就好，但立了法，行政院長卓榮泰不副署，不是白忙一場。但公投通過後，白紙黑字寫的，就是行政機關有義務去執行公投通過的公投案。到時候，卓榮泰就不可能不副署。那安樂死公投的用意在這裡，就很明顯了。

行政院長卓榮泰。聯合報系資料照