批法務務部阻新興毒品先進立法 吳宗憲：對立委提案僅「請再酌」3字結論

立法院司法及法制委員會今審查「毒品危害防制條例」部分條文修正草案。國民黨立委吳宗憲今批評，法務部送來一份20頁報告，在面對基層員警流血、喪命，新興毒品氾濫，對於多數立委的提案，法務部結論只有3個字「請再酌」，質疑法務部一邊拿著盾牌，擋住所有「往前進步立法」的提案，另一邊卻毫無自己的替代措施。

吳宗憲指出，對於立委提案建立緊急禁令管制新興毒品、施用三級毒品入罪、提高罰金、加重供毒者責任、提高先驅原料罰鍰等，法務部皆以「請再酌」回應。他認為，這不只是刑法怎麼修，而是政府有沒有把新興毒品造成毒駕氾濫，當成「公共風險」在處理。

吳宗憲表示，真正有效治理必須早一步動作，在醫院急診、毒理檢驗、警方查獲、校園通報等數據，出現異常上升時，就應啟動預警、通報、宣導和源頭管制。面對新興毒品，必須把早期預警、減害、治療與執法放在同一套治理框架裡，不能只剩事後重罰，這也是聯合國與我國「新世代反毒策略」共同強調的方向。

吳宗憲指出，政府列管A毒品，毒販把化學結構改一下只需要幾周，就可以推出尚未列管的B毒品繼續賣。新興毒品推陳出新的速度，已經快過法制作業。民進黨立委陳冠廷提案「暫時緊急禁令（先禁再審）」，但法務部以我國平均4到5個月就能完成毒品列管，「實益不大」為由反對。

吳宗憲表示，日本早年導入「指定藥物」制度，只要認定有危害就「先暫時禁售、先禁再審」，迅速壓下風險。聯合國與國際實務早就行之有年，法務部憑什麼認為我國制度已足夠？若法務部反對緊急禁令，那更成熟的「早期預警系統」在哪裡？有沒有把醫療、毒理、執法、教育端的資訊即時串聯？有沒有能力在毒品擴散前就把風險抓出來？如果沒有，就是治理上的重大缺口。

吳宗憲表示，綜觀朝野立委提案，陳冠廷處理的是「列管太慢、反應太慢」；國民黨立委賴士葆版本處理的是要求大幅加重罰金。新興毒品之所以氾濫，是因為背後有龐大的暴利。現行罰金對毒梟來說，根本是不痛不癢的「營業成本」。然而，法務部依然只會用「比例原則」為由「請再酌」。難道在法務部眼裡，保護毒販財產權的比例原則，比保障無辜行人的生命安全還要重要？

此外，吳宗憲表示，內政部警政署表態支持將「唾液篩檢」納入特定人員採驗，並配合全面推動毒駕唾液快篩，工具愈來愈多。

但基層派出所的現實是，在深夜與假日，一個值班時段往往只剩少數警員在外勤，有的派出所甚至就是2名警員出勤，要在暗夜路口面對神智不清、隨時可能暴衝的毒駕嫌犯，這2位警察，要如何同時保護人民、又保護自己？

吳宗憲呼籲，修法不是文字遊戲，更不是用一堆「請再酌」繼續拖。法務部拒絕任何立委提案，所有回應只剩下「再酌」，等於讓風險繼續留在街頭，讓一線員警與無辜用路人承擔風險與無窮後果。他已要求法務部與內政部，針對相關疑慮，兩周內提出書面報告，不合腳的鞋子就該換，漏洞百出的法條就該修。

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