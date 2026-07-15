公家打卡設備來自中國 綠委盼清查避免外洩

「警政署、關務署等機關的差勤（打卡）設備恐怕是中國製造，恐有資安外洩疑慮！」綠委林俊憲15日於記者會揭露，NCC的檢驗報告也認定是中國製造，他要求相關部會立刻拆機徹查、未來採購要從嚴認定。

台製產品有中國用詞

民進黨立委林俊憲表示，日前接獲檢舉，某台灣廠商疑似將中國熵基的生物辨識機貼牌為自有品牌，十年來取得16件政府標案，包括人臉辨識機、指紋辨識機等設備，使用於政府機關差勤管理。採購機關包含警政署、海巡署、關務署及中油公司等涉及國安的重要機關，若相關資料遭濫用，後果恐不堪設想。

「台灣產品不會使用『固件』與『U盤』等詞！」林俊憲解釋，以警政署112年的「差勤生物辨識機採購案」為例，比對設備外觀、台灣廠商及中國熵基官方產品介紹，不僅外觀照片一致，台灣廠商產品說明書甚至保留中國用語。此外，查詢國家通訊傳播委員會（NCC）型式認證資料，根據該台灣廠商產品的審驗報告，足認疑屬同產品換牌。

個資設備為敏感採購

林俊憲強調，設備製造商雖登載為泰國的ARMATURA公司。但經調查發現，ARMATURA即中國熵基的99.98%控股子公司，且各機關對於生物辨識設備是否屬於「具敏感性或國安（含資安）疑慮」採購的認定標準竟然不一致。警政署、中油認定涉及國安疑慮，但海巡署、關務署及保一總隊卻認定非屬敏感性採購。

因此，林俊憲要求，所有曾採購相關設備的政府機關，應立即全面清查設備來源及確保資料無外洩；數發部資安署應明確規定，凡涉及個資蒐集的設備，一律列為敏感性採購，不得由各機關自行認定；行政院工程委員會也應檢討採購制度，要求涉及敏感性採購案應參考最有利標精神，避免機關一味追求最低標。

已先停用相關設備

對此，警政署人事室主任劉永福回應，警政署採購差勤系統是內部網路，沒有與外部電腦互通，但目前已經先停止相關設備使用，若真是中國製商品、違反《採購法》規定，會依法辦理後續；數發部資安署綜規組組長李東宜則請警政署依照「危害資通安全產品審查辦法」第2條規定，將相關設備送交資安署審查。

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