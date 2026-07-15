政府差勤系統遭爆用中國貼牌貨 林俊憲揭警政、海巡、關務署都中標

中國貨貼牌洗產地層出不窮。民進黨立委林俊憲今表示，台灣廠商疑似將中國企業熵基（ZKTeco）生物辨識設備貼牌，在警政署、海巡署、關務署及中油等機關，用於差勤管理的人臉、指紋等設備，引發國安及資安外洩疑慮。 數發部資安署表示，研議將涉及個人資料蒐集、處理及利用的資通系統採購，納入敏感性業務範疇。

林俊憲今開記者會指出，某台灣廠商疑似將中國熵基（ZKTeco）的生物辨識機貼牌為自有品牌，10年來取得16件政府標案，包括人臉辨識機、指紋辨識機等設備，且採購機關包含警政署、海巡署、關務署及中油公司等涉及國家安全的重要機關。

林俊憲指出，以警政署2023年的「差勤生物辨識機採購案」為例，比對設備外觀、台灣廠商及中國熵基官方產品介紹，不僅外觀照片一致，台灣廠商產品說明書甚至保留U盤、固件等中國用語，產品來源令人懷疑。

林俊憲說明，查詢NCC型式認證資料顯示，設備製造商登載為「ARMATURA TECH CO., Ltd.」經查閱公開資料發現，ARMATURA即中國熵基99.98%控股子公司，包括中國熵基首次公開募股說明書（IPO）、商標登記及國際產業研究報導，都顯示ARMATURA為旗下品牌，加上該台灣廠商產品的審驗報告，足認疑屬同產品換牌。

此外，林俊憲也發現，各機關對於生物辨識設備是否屬於「具敏感性或國安（含資安）疑慮」採購，認定標準不一致。警政署認定為敏感性採購，中油公司認定涉及國安疑慮，但海巡署、關務署及警政署保一總隊卻認定非屬敏感性採購。要求所有曾採購相關設備的政府機關，應立即全面清查設備來源及確保資料無外洩。

林俊憲表示，數位發展部資通安全署應明確規定，凡涉及個資蒐集的設備，一律列為敏感性採購，不得由各機關自行認定；行政院工程會也應檢討採購制度，要求涉及敏感性採購案應參考最有利標精神，避免一味追求最低標，讓低價貼牌產品流入政府機關。

數發部資安署綜合規畫處組長李東宜說，目前政府採購招標範本中，已明確要求各機關需自行認定採購項目是否屬於「敏感性」或「具國安資安疑慮」的資通系統。至於林俊憲建議，資安署已著手研議將有關個人資料的收集、處理及利用的相關資通系統採購，納入業務範疇。

李東宜也說，依據去年底修正的資通安全管理法，政府已訂定危害國家資通安全產品審查辦法，其中第2條明確規定，公務機關或特定非公務機關，若認為其使用的資通系統、服務或產品有危害國家資通安全的疑慮時，可填具提報表及相關文件，送交資安署審查與認定。

警政署人事室主任劉永福說，將停止相關設備使用，並請廠商提出原產地說明，再請資安署確認，如果是中國產品，就按照採購法辦理。

民進黨立委林俊憲今表示，台灣廠商疑似將中國企業熵基（ZKTeco）生物辨識設備貼牌，在警政署、海巡署、關務署及中油等機關，用於差勤管理的人臉、指紋等設備。圖／立委林俊憲辦公室提供