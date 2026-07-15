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吳乃仁欠款明協商 王鴻薇：台糖若無說明還款時程將告發背信

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

民進黨前秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地案須賠償台糖約新台幣1.7億元，遭法院管收後，因台糖撤回管收聲請而獲釋，雙方律師將於16日進行清償協商。國民黨立委王鴻薇今日質疑，吳乃仁尚未承諾清償，台糖便撤回管收聲請，形同「便宜行事」，台糖董事長吳明昌明應說明具體還款時程，否則她會去告背信。

王鴻薇指出，吳乃仁只是提出7月16日將與台糖協商還款，並非已承諾清償，更沒有實際付款，台糖在此情況下撤回管收，形同便宜行事，也可能損害台糖利益。台糖董事長吳明昌早已不適任，且屬民進黨酬庸人事，質疑是否「民進黨罩民進黨」，吳明昌明天應具體說明吳乃仁的還款時程；若未有結果卻撤回管收，恐涉及背信，「若沒有人提告，我會去提告。」

媒體詢問是否因為吳乃仁具有特殊背景，所以台糖不敢積極追討欠款，王鴻薇說，當年的事件就是新潮流一手主導，吳乃仁賣土地的對象當時也是由新潮流大老洪奇昌介紹。台糖土地過去一向是「只租不賣」，因為土地是國家重要資產，當年卻破例出售土地，如果沒有特權，為什麼會有這樣的交易？民進黨執政後，從派系人士到相關人士都能夠在政府機關上下其手，無論是政府標案，或是土地標售都可以獲得利益。

媒體追問，台南市政府近年捲入多起綠能產業弊案，除前經發局長陳凱凌涉收受現金、性招待，傳出有公務員涉嫌修改報告、包庇業者，甚至傳出是高層指示，王鴻薇批評，過去台南光電弊案層出不窮，包括綠友友光電開發案、88槍擊案以及陳凱凌案，最後都可以脫罪，讓外界質疑是否存在集體包庇。

王鴻薇說，陳凱凌案部份審查早就有相關事證，但案件啟動偵辦很慢，這些都讓社會質疑是否存在集體包庇、甚至有犯罪集團式的運作。而原因就是民進黨在台南執政太久了，可以對台南予取予求，基層公務員又因忌憚執政者而配合造假、包庇。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥於黨團記者會後受訪時表示，憂心官官相護、也讓此案變成先例，也就是說以後只要有錢有勢，就可以被輕輕放下；如果是像拾荒老人撿了400元的電鍋，卻被重罰10萬元。這種高官沒事、小民遭殃的司法正義，真的是身為第一個民族法治的共和國的法律嗎？期待台糖、法院或相關單位給社會大眾一個可以信服的結果。

台糖 王鴻薇 吳乃仁

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