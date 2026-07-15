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影／政府差勤採用中國生物辨識設備 林俊憲：恐成國安危機

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
立委林俊憲今天舉行記者會指出，內政部警政署、財政部關務署、內政部海巡署及台灣中油公司等機關，採購差勤管理的人臉、指紋等生物辨識設備，疑似使用中國熵基科技公司產品，特徵資料暴露於資安風險，形成國安漏洞。記者杜建重／攝影
立委林俊憲今天舉行記者會指出，內政部警政署、財政部關務署、內政部海巡署及台灣中油公司等機關，採購差勤管理的人臉、指紋等生物辨識設備，疑似使用中國熵基科技公司產品，特徵資料暴露於資安風險，形成國安漏洞。記者杜建重／攝影

立委林俊憲今天舉行記者會指出，內政部警政署、財政部關務署、內政部海巡署及台灣中油公司等機關，採購差勤管理的人臉、指紋等生物辨識設備，疑似使用中國熵基科技公司產品，恐使大量公務員的人臉、指紋等生物特徵資料暴露於資安風險，形成國安漏洞，呼籲相關單位應嚴格把關設備來源。

林俊憲表示日前接獲檢舉，某台灣廠商疑似將中國熵基（ZKTeco）的生物辨識機貼牌為自有品牌，十年來取得16件政府標案，包括人臉辨識機、指紋辨識機等設備，使用於政府機關差勤管理。令人憂心的是，採購機關包含警政署、海巡署、關務署及中油公司等涉及國家安全的重要機關，一旦生物特徵資料遭濫用，後果不堪設想。

林俊憲解釋以警政署112年的「差勤生物辨識機採購案」為例，比對設備外觀、台灣廠商及中國熵基官方產品介紹，不僅外觀照片一致，台灣廠商產品說明書甚至保留「U盤」、「固件」等中國用語，產品來源令人高度懷疑。此外，查詢國家通訊傳播委員會（NCC）型式認證資料，根據該台灣廠商產品的審驗報告，足認疑屬同產品換牌。

林俊憲也發現各機關對於生物辨識設備是否屬於「具敏感性或國安疑慮」採購，認定標準竟然不一致。警政署認定為敏感性採購，中油公司認定涉及國安疑慮，但海巡署、關務署及警政署保一總隊卻認定非屬敏感性採購。依據原先行政院公告「具敏感性或國安疑慮之業務範疇」，包含人事業務相關系統、行政輔助重要系統，生物辨識機自然屬於範疇內，行政機關卻未依此認定，代表敏感性採購的把關出現落差。

林俊憲要求所有曾採購相關設備的政府機關，應立即全面清查設備來源及確保資料無外洩；數位發展部資通安全署應明確規定，凡涉及個資蒐集的設備，一律列為敏感性採購，不得由各機關自行認定；行政院公共工程委員會也應檢討採購制度，要求涉及敏感性採購案應參考最有利標精神，避免機關一味追求最低標，讓低價貼牌產品流入政府機關。

林俊憲強調人臉、指紋等生物特徵具唯一性，無法像密碼一樣重設，一旦外洩就是終身風險，政府有責任保護公務員的個人資料，更有義務保障國家安全，未來應從源頭嚴格把關設備來源，以免政府採購成為資安及國安風險的破口。

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