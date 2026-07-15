指藍白6公投違反公投法 范雲：盼游盈隆審慎審議

立法院藍白希望以公投綁大選提升投票率，繼「鞭刑入法」等四公投案逕付二讀後，昨再提出「廢除非核家園」及「安樂死」兩公投案。民進黨立院黨團書記長范雲表示，民進黨目前關切的是這6個公投案，中選會是否能明確照公投法、憲法審議，「因為許多公投案其實違反公投法。」

范雲今上午開記者會回應輿情，針對藍白推動公投案部分，她說，公民投票是過去台灣民主運動跟民進黨推動的重要部分，人民投票的權利絕對非常重要。不過，民進黨團目前關切的是，這六個藍白提出的公投案，中選會是否能明確依照公投法、憲法審議。

范雲說，因為許多公投案其實違反公投法，法律明確規定全國性公投不得針對預算案，也不能針對違反憲法秩序的事情提出公投，希望中選會依照憲法、公投法好好審議；至於投票方式，如集中在一張選票等等，這是中選會的權限，雖然法律沒規定選票是否能集中，但希望中選會主委游盈隆能了解民主國家的投票原則，能審慎處理，不要影響每一個台灣公民的權益。