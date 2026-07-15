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99.8%公務員具結無大陸身分 人事總處：95人未簽、無不利處分

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今審查「公務人員考試法」修正草案等案。圖／擷取自國會頻道
立法院司法及法制委員會今審查「公務人員考試法」修正草案等案。圖／擷取自國會頻道

行政院人事行政總處要求公務員具結無中國大陸戶籍或身分證件，國民黨立委翁曉玲提案刪減人事行政總處業務費3000萬元，凍結20%。人事行政總處表示，已有99.8%公務員簽署具結，僅95人未簽，沒有任何不利處分。翁曉玲說，她的提案是要人事總處把話說清楚，如未簽署具結者，不會有任何不利處分和懲處。

銓敘部去年要求軍公教人員常態化填寫未在大陸設籍具結書，行政院人事總處也以公務員不具結，將無法進用或調任，遭主管機關列管。立委質疑人事總處將不具結後果，連結到對公務員進用與調任，於法無據。

對於外界放話立委以預算要挾，翁曉玲表示，這不是要以預算要挾，每個機關都應該依法履行義務責任，民進黨政府做了太多違反法律保留，行政擴權的措施，她提案是要求人事總處把話說清楚，軍公教人員若沒有具結，沒有任何法律責任，不應該受罰。

立法院司法法制委員會今天審查公務人員考試法修正草案，民進黨立委張雅琳質詢，具結是否為新創措施。人事總處培訓考用處長陳雅玲表示，去年已做過一次專案清查，公務員對國家忠誠，完全沒有打折扣空間，這在全世界都一樣的。

陳雅玲指出，去年所做專案清查，總共有99.8%公務員，也就是62萬餘位公教人員簽切結書，是非常高的比例，絕大多數公務員都已經簽具結書。截至今年5月為止，總共有95位沒有簽切結，比例非常低。針對這95人，沒有任何不利處分。

陳雅玲表示，今年起將這個措施常態化，制度化，是陸委會為了國安考量所訂新措施，只有在公務員新任跟調任時，才需要請公務員再次做忠誠具結。從今年實施到現在，截至目前為止，沒有人沒有簽具結，謝謝所有公務員的配合。

大陸 翁曉玲 銓敘部 公務員

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