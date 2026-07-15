法官籲台美共同因應中國跨境鎮壓、政府強化通報平台

中國實施「民族團結進步促進法」，引發各國對中共跨境鎮壓的關切。台北地院國安專庭法官許凱傑今天在華府受訪呼籲，台美執法單位設立跨境鎮壓工作小組，分享案例及因應策略，台灣政府也應強化跨境鎮壓通報平台的即時性及跨部門協作。

印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭中國籍男子毆打，外界對中國「跨境鎮壓」的不安升高。陸委會和外交部對此表示，這是中國「民族團結進步促進法」7月1日生效後的首起跨境鎮壓案件，政府絕不會輕忽。

許凱傑近期訪美與智庫、行政部門針對跨境鎮壓進行交流。他今天在華府接受中央社記者專訪表示，針對中國跨境鎮壓的行為，呼籲台美執法單位共同成立跨境鎮壓工作小組，分享執法經驗、案例及因應策略。

另外，他建議，台灣政府應強化即時跨境鎮壓通報平台，讓民眾可以即時通報且有專責單位能即時受理。該平台還需要有認證查核的機制，以免遭到濫用。

跨部門協作也同樣重要，許凱傑指出，辨識跨境鎮壓的性質及證據保全，這些都需要仰賴跨機關通報機制的完備，例如警察和境管機關之間的即時協作系統。

他表示，強化即時通報平台將有助政府單位即時反應，強化嚇阻。舉例而言，若政府無法阻止來台一日遊的快閃跨境鎮壓行為，有心分子可能會認為被抓到的風險低，恐因此導致更多案例發生。

面對中國「民族團結進步促進法」，許凱傑表示，台灣的反滲透法第6條仍不足以面對目前的威脅，「如果是國家指示個人從事普通傷害或毀損、騷擾，可能就無法用這樣的特別法處理，就要回歸一般刑法」。

反滲透法第6條規定，任何人受滲透來源指示、委託或資助，而犯刑法第149條至第153條或集會遊行法第31條之罪者，加重其刑至1/2。

許凱傑認為，面對新型態犯罪，法律工具也需要與時俱進。

陸委會日前表示，政府一直都在研擬跨境鎮壓相關修法，將與法務部共同研議加重犯罪刑責，大幅提高犯罪成本。