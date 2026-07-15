林佳龍出席法國國慶酒會 宣布台灣法國文化協會遷址

中央社／ 記者楊堯茹台北14日電

外交部長林佳龍今天於社群媒體發文指出，他在法國國慶酒會宣布台灣法國文化協會將遷入位於台北市長安東路的美援宿舍群，並感謝法國駐台代表龍燁3年來為台法關係投入心力；龍燁說，他深深愛上這片土地，「我不會忘記台灣」。

林佳龍晚間在臉書發文表示，他在台灣法國文化協會邀請下，出席法國國慶酒會，並代表台灣政府與人民，獻上最誠摯的祝賀。

林佳龍指出，7月14日對法國人民來說是個重要節日。法國大革命所揭櫫的「自由、平等、博愛」，跨越兩百多年，至今仍是台灣與法國共同珍視的民主價值。近年來，法國也持續公開表達對台海和平穩定的重視，展現對民主夥伴的堅定支持。

林佳龍提到，回想2024年巴黎奧運期間，在駐法國代表處積極促成下，巴黎近郊勒瓦盧瓦市（Levallois）免費提供市立運動中心，作為TeamTaiwan的訓練與中繼基地，讓台灣選手能安心備戰。這個故事，正是台法友誼在重要時刻相互支持的具體展現。

林佳龍說，上任以來多次赴歐推動總合外交，法國始終是台灣深化歐洲夥伴關係的重要合作對象。台法兩國在半導體、人工智慧（AI）、固態電池及太空科技等領域持續拓展合作，共同提升民主供應鏈韌性，也持續深化文化藝術與青年交流。

林佳龍提到，今晚很高興能宣布，台灣法國文化協會即將遷入位於台北市長安東路的美援宿舍群。未來，這座充滿故事的建築，將成為法國語言、文化、藝術與美食交流的新據點。

林佳龍表示，特別感謝即將離任的龍燁（FranckParis）。3年來，龍燁為深化台法關係投入許多心力。台灣與法國能在龍燁任內奠定的堅實基礎上，繼續開創更多合作，也為印太及世界的安全與繁榮貢獻更多力量。

林佳龍於貼文轉述，龍燁今晚感性地說「我不會忘記台灣，也不會忘記台灣人民」，龍燁也說，看見台灣的多元與熱情，也讓他深深愛上這片土地，只要來過台灣的人，都會再回來這裡。

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