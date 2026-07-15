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在野再提兩公投案！「廢除非核家園」、「安樂死」逕付二讀
藍白希望以公投綁大選提升投票率，繼「鞭刑入法」、「反廢死」、「交通罰鍰專款專用」及「移轉投票」四公投案逕付二讀後，國民黨立院黨團及民眾黨團昨再分別提出「廢除非核家園」及「安樂死」兩公投案，皆在藍白聯手下表決通過逕付二讀，不過，國民黨立委賴士葆在安樂死公投案表決中未投下同意票。
國民黨團所提廢除非核家園公投案，主文為：「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持人工智慧（AI）產業發展？」
民眾黨團提出安樂死公投案，主文為：您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障⽣命⾃主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其⾃主意志進⾏安樂死，以達到尊嚴善終？」
國民黨團總召傅崐萁表示，公投案是反映全民的直接民意，大家踴躍提出不同看法及題目都予尊重；這些公投案大約八月下旬處理，還有時間可以討論。
民進黨團幹事長莊瑞雄指出，民進黨尊重公投與主權在民；但單就安樂死公投，民進黨立委陳冠廷早已提出法律草案，在野黨擺著法案不去審，反而先去公投，「邏輯怪怪的」。
陳冠廷也說，不應讓涉及嚴肅且複雜的生命議題簡化成是非題，理想路徑應是效法「紐西蘭模式」，由國會完成立法，處理制度難題，再交付公民複決。
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