觀察站／有別藍綠！白赴陸交流 兩岸路線走鋼索

民眾黨青年團訪問中國大陸，宣稱呼應民眾黨創黨主席柯文哲提出的「五個互相」原則。但外界好奇，夾處藍綠之間，民眾黨的兩岸路線為何？

民眾黨青年團每年固定出訪，去年剛好碰上中日關係緊張，民眾黨主席黃國昌親自率領青年團訪問日本，除了拜訪日本多個主要政黨，也造訪多個私部門，觸及政治、經濟、長照、媒體與地方創生等議題。黃國昌昨也預告，民眾黨智庫也將在八月出訪美國、九月出訪南韓。隱隱然，似有意把出訪美韓，用來平衡訪陸之行。

據了解，由於立法院本會期延會至八月底，再加上黃國昌至今仍被列入中國大陸黑名單，因此本次由民眾黨中評會主委李偉華率團出訪上海。

黃國昌的尷尬，還不僅是被陸方列為「黑名單」，因為，民眾黨青年團訪陸之前，民眾黨共有四位立委加入抗中色彩鮮明的「對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）」。這也使得黃國昌昨天受訪時，必須強調民眾黨維持前主席柯文哲的兩岸路線沒有改變，更要說明立委參加國際組織，沒有必要被貼上「抗中」的標籤。

今年的九合一選舉，乃至二〇二八大選，被視為民眾黨能否存續的關鍵。「藍白合作」雖是目前基調，但民眾黨自居第三勢力，也不可能甘心淪為「小藍」。從青年團訪陸，到自家立委加入ＩＰＡＣ，相較於綠營的「抗中」或藍營的「和陸」，也可看出民眾黨兩岸路線走鋼索、從中求取平衡的努力，就看能否吸引中間選民的青睞。