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兩岸青年對話！民眾黨首次組團赴陸交流

聯合報／ 特派記者林宸誼、記者林銘翰黃仲明／連線報導
民眾黨中評會主委李偉華（中）昨天帶領民眾黨青年交流團參觀上海洋山港。記者林宸誼／攝影
民眾黨中評會主委李偉華（中）昨天帶領民眾黨青年交流團參觀上海洋山港。記者林宸誼／攝影

民眾黨中評會主委李偉華昨天率黨內青年團抵達上海，展開四天三夜參訪行程。李偉華表示，這次是民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，面對當前兩岸情勢嚴峻及國際局勢變化，「愈是在黑暗、分歧的時刻，愈需要溝通對話」。據悉陸方對此次活動相當重視，視為「重要團組」到訪。

民眾黨主席黃國昌指出，此行就是單純的青年世代對話，主要討論城市治理、ＡＩ科技交流，還有跟學術單位交換意見。

他還預告，民眾黨智庫也將在八月出訪美國、九月出訪南韓，討論交通及社會住宅等重要公共政策。

民眾黨青年團訪上海，但也有黨籍立委陳昭姿、王安祥、洪毓祥、許忠信加入抗中色彩鮮明的「對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）」。被問及兩岸路線是否改變，黃國昌表示，民眾黨前主席柯文哲所定的「台灣自主、兩岸和平」及「五個互相」基本原則路線沒有任何改變，抗中或不抗中，根本不是最重要的目的；要怎麼維持台灣的自由、民主、法治與人權，同時又能增進兩岸和平，這才是大家最希望達成的目標，而不是單純用一個意識形態或一個標籤，簡化事情的討論。

根據民眾黨公布的公開行程，青年團今將參訪「上海一二三四五市民服務熱線營運中心」及「模速空間ＡＩ黑科技體驗館」。

李偉華指出，上海是世界上貨櫃吞吐輸送量排名第一的港口，洋山深水港更是上海現代化發展中最具代表性的重大建設，它展現的不只是碼頭的規模或橋梁的長度，而是一座城市、一個港口如何運用先進的科技、無人化的設備、數位管理及高效的調度，支援國際貿易全球供應鏈的運轉。

「就是要看世界級的，要學就要學最厲害的港口智慧與治理。」李偉華表示，台灣也有非常重要的港口，像高雄港、台中港、基隆港，還有台北港，這些港口長期支持台灣經濟的發展，「未來如果能夠導入更多數位化的管理、無人的作業、節能減碳的智慧物流經驗，台灣也有機會打造國際競爭力的航運港口，讓航運更有效率，也讓人民生活社會經濟更有韌性」。他強調，與青年朋友一起參訪，也是希望大家能夠以務實開放的心胸學習他人的經驗與長處。

沈有忠：盼代表陸委會赴陸

針對民眾黨成立以來首次正式組團赴陸交流，陸委會副主委沈有忠昨指出，政府均予祝福，但交流過程應注意對等尊嚴，並將台灣主流民意傳達給陸方。他也表示，非常希望有一天能代表陸委會赴陸訪問。

民眾黨 青年 黃國昌 抗中 柯文哲 陸委會

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