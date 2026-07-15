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廢除「非核家園」 年底公投

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

國民黨立院黨團提出「廢除非核家園公投案，昨（14）日於立法院會逕付二讀，送交黨團協商，後續若三讀，將於年底與九合一大選一併投票。

今年底將舉行九合一大選，在野黨拋出六大公投案，除昨日將廢除非核家園、安樂死逕付二讀，日前包括鞭刑、反廢死、交通罰鍰運用、移轉投票等四案也都已逕付二讀。

近年與核電相關公投，包含2018年以核養綠，投票結果為通過，當時政府因此修正電業法，刪除核電退場條款，但政策上仍朝非核家園前進；2021年核四商轉公投，結果未通過；2025年核三延役公投雖未通過，但是同意票高於不同意票，賴清德總統當時發表談話，指示台電啟動舊核電機組自我安全檢查。

核三廠二號機在去年5月17日除役後，台灣已實質進入非核家園，不過因AI用電激增、減碳壓力與日俱增、地緣政治等因素，賴總統日前表示，台灣已進入新情勢，政府強調在核安無虞、核廢有解、社會有共識前提下，面對核電議題。現核三再運轉計畫已於核安會進行實質審查。

現行《環境基本法》中，仍有非核家園相關條文。國民黨立院黨團昨於院會擬具公投提案，主文為：「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持AI產業發展？」會中表決結果逕付二讀，送交黨團協商。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，身為負責任的執政黨，當然要對經濟發展提供足夠能源，充足供電，不過政府除有穩定供電責任，也要考慮核安問題。

莊瑞雄提到，2012年國民黨執政，曾考慮在台東達仁鄉、金門烏坵放置低階核廢料，結果都面臨反對聲浪。如今高階核廢料如何處置，朝野需要共同想辦法、找到出路。

非核家園 公投 核電

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