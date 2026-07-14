北市颱風假股市正常交易？卓榮泰鬆口：可研議

立法院會14日邀請行政院長卓榮泰進行專案報告並備質詢。因應日前巴威颱風假的結果，立委建議，若台北市放颱風假，股市、證交所等應照常交易。卓榮泰回應，未來的方向可以研議，不過，北北基桃或區域性的生活秩序要一致。

現行政策規定，台灣股市是否開盤，主要取決於台北市的颱風假政策。只要台北市政府宣布當天停止上班，台灣證券交易所集中交易市場將全日休市，停止股票、期貨及外匯交易，交割日期與除權息等作業也會順延至下一個營業日。

對此，不少民眾議論，颱風巴威襲台期間，台北市未達停班課標準，風雨不大卻放假，讓股市平白休市一天，有點可惜。

立委鍾佳濱質詢時提到，獨占型服務系統，營運不應以天候停班為判斷標準。比如台北捷運，就算台北市政府停班依然照常行駛；桃園市停班，桃園機場也沒有停止起降，高鐵也一樣。他詢問，如果台北市正常上班，其他縣市因風雨停班，證券交易所會不會繼續營業？卓榮泰回應「會」。

鍾佳濱認為，現行依照30年前訂定辦法執行，但證交所有沒有休市，要看台北市政府有沒有停班，這合理嗎？他主張台北市若放颱風假，股市照常交易，中央銀行、券商與銀行的總公司、證交所都不受台北市停班的影響，以維持金融交易。

對於鍾佳濱問及「院長是否同意？」卓榮泰表示，未來的方向可以研議。不過，停班停課要依照中央氣象署的氣象資訊，其次，北北基桃或是區域性的中部南部生活秩序要一致。