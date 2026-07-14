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鍾佳濱主張北市放颱風假股市正常交易 卓揆允研議

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

巴威颱風來襲，台北市政府宣布10日停班課，台股也跟著休市。民進黨立委鍾佳濱今質詢主張，北市放颱風假股市應照常交易，維持銀行、券商及證交所運作。行政院長卓榮泰答詢稱可以研議。

卓榮泰今赴立法院針對中聯大豆沙拉油致癌物超標案專案報告並備詢。鍾佳濱說，獨占型服務系統，營運不應以天候停班為判斷標準，比如台北捷運，就算台北市政府停班依然照常行駛；30年前訂定辦法，證交所有沒有休市，要看台北市政府有沒有停班，但合理嗎？

鍾佳濱主張，台北市放颱風假，股市照常交易，只需要幾個地方，其一是中央銀行的投資系統；其二是券商的總公司、銀行的總公司、還有證交所，不受台北市停班的影響，可以維持全國其他縣市還有全國的投資大眾的金融交易跟世界接軌，「院長是否同意？」

卓榮泰答詢表示，未來的方向可以研議，不過，停班停課要依照中央氣象署正確答案，北北基桃或是區域性生活秩序要一致。

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