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北市修路樹為無人機開路？ 她怒轟綠營側翼：抗中保台到失智

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供
國民黨台北市議員柳采葳。圖／柳采葳提供

北市公園處針對網路惡意造謠「修剪路樹是為了方便中共無人機入侵」提告，卻引來綠營側翼撻伐，台北市議員柳采葳今指出，綠營側翼卻集體起鬨，硬要把這件事抹黑，把正常的樹木安全管理惡意上升成國安危機，簡直是抗中保台到失智。

柳采葳表示，釐清真相，北市府告的是「惡意造謠」，不是「市政評論」批評樹修得醜、綠蔭不夠。這叫市民的市政評論，台北市政府向來虛心接受，也絕對不可能因此告過任何一位市民。在網路上公然編造「台北市砍樹是為了方便中共無人機侵襲」！這根本是刻意製造社會恐慌、危害大眾的假消息。

柳采葳指出，移除3164棵樹，謠言卻扯「為中共無人機開路」過去拆除公館圓環，被造謠是「為了讓中共坦克車開進來」；現在防颱修樹，又被抹黑成「方便無人機入侵」，這種「陸海空齊發」的國安陰謀論，如果今天縱容這種無腦謠言，明天是不是連台北市清水溝，都要被你們抹黑成「幫中共潛水艇開路」？不依法處置，難道要放任造謠者繼續恐嚇市民？

柳采葳表示，「南部大砍樹種光電」可以，台北市為了市民安全「依法修剪、移除病死樹」就不行？ 這不叫雙標，什麼才叫雙標？但數據鐵證，綠營側翼和議員拿著殘缺的索資，帶風向哭喊「北市亂砍樹、只砍不種」，但數據鐵證不容抹滅。

她說，2024年康芮颱風一次就吹倒了2800棵樹，造成市民財產嚴重損失、甚至阻礙防災通勤，如果不提早處置高風險的病樹，難道要放任它在颱風天倒塌砸傷人，市民的安全誰來顧？

柳采葳表示，114至115年度，預計合計新增植樹將超過1萬3225株，台北市的樹木在通盤規畫下根本是越種越多，根本不是沈伯洋或是綠營側翼口中「不知道該怎麼做就砍樹」的假象。連最基本的空域管制和病樹砸人的公安常識都沒有，拜託就別來對台北市政指手畫腳了。

抗中保台 北市 柳采葳

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