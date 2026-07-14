旭川、田寮河工程弊端 監察院通過糾正基隆市政府

監察院今天表示，基隆市環保局辦理旭川河水質改善現地處理工程，該2工程完工後無法正常使用，嚴重影響機關權益，損及政府施政形象，有嚴重違失。監察院交通及採購、內政及族群委員會民國115年7月14日通過監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳所提調查報告，並糾正基隆市政府。

陳景峻、郭文東、張菊芳指出，基隆市環保局辦理旭川河水質改善現地處理工程，施工廠商僑福公司於履約期間，計有39項機電設備及土建工程未依契約圖說施作或甚至未施作，工程主要查驗人員未依政府採購法及採購人員倫理準則，確實查驗該等工項，仍予以審認合格、同意結算付款，顯見該局並未依政府採購法訂定檢驗標準，落實分段查驗及驗收作業。時任環保局局長、副局長、技正等主管人員負有指揮、監督所屬職員之責，未能及時發現錯誤並導正，顯未善盡採購督導考核之責。

3位監委表示，田寮河水質改善現地處理工程及水環境營造工程也有類似弊失，施工廠商僑福公司於履約期間，有49項機電設備及土建工程未依契約圖說施作或甚至未施作，基隆市環保局查驗人員也未依採購法及採購人員倫理準則，確實查驗該等工項，且同樣予以審認合格、同意結算付款；時任環保局局長、副局長、技正等主管人員亦未善盡採購督導考核之責，及時發現錯誤並導正。

監委表示，案內兩工程均與基隆市政府列管5000萬以上之重大公共建設計畫，預計完工後可改善旭川河、田寮河水質及周邊景觀，以打造優質水岸生活環境，執行的好與壞攸關民眾生活福祉。僅機關估驗、查驗及驗收不實，相關違失人員經審計部基隆市審計室依法函請基隆地檢署偵辦，監察院除對基隆市政府通過糾正案外，要求該府依法議處環境保護局違失主管。