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賴總統：以農立國 建立制度吸引青年投入農業

中央社／ 台北14日電

總統賴清德今天前往基隆參訪泰安市民農園認養中心，親自體驗挖竹筍。總統說，政府有責任建立制度吸引青年投入農業，所以他主張以農立國，建立農民社會安全制度，推動農民健康保險等政策，讓農民在工作期間及退休後都能獲得保障。

總統府發布新聞稿指出，賴總統上午前往基隆參訪泰安市民農園認養中心，由基隆市農會理事長黃李欽陪同前往竹筍園，總統親自體驗挖竹筍，並前往市民農園了解運作情形。

賴總統致詞指出，基隆市議會議長童子瑋提到，基隆市平地較少，主要都是山坡地，但種植出來的農產品品質優良。他品嘗了七堵竹筍料理，風味鮮甜，令人印象深刻，也歡迎基隆市到總統府設攤，行銷七堵竹筍等美味農產品。

總統說，無論是擔任行政院長或總統，對於農民權益都相當重視，他在擔任台南市長時看到年輕人不願投入農業工作，使得許多農民即使高齡80歲仍持續務農。

賴總統認為，政府有責任建立制度吸引青年投入農業，所以他主張以農立國，建立農民社會安全制度，推動農民健康保險、農民職業災害保險、農民退休儲金、老農津貼及農業保險，讓農民在工作期間及退休後都能獲得保障，遭遇颱風等天然災害時亦能獲得補助等，以制度化方式保障農民權益。

總統進一步指出，農業攸關糧食安全，對國家發展至關重要，因此政府義不容辭、有責任照顧農民。除了建立制度鼓勵青年投入農業，行政院也從今年7月起調升國民年金及老農津貼，每人每月可以分別領取5000元及1萬元。

總統強調，台灣經濟進步，政府應將增加的稅收用於照顧人民，尤其農民對台灣貢獻良多，不僅維護糧食安全，也長期支持工商業發展，因此在工商業與科技產業發展有成之後，期盼大家回頭支持傳統產業，帶動經濟持續發展，讓農民獲得更完善的照顧。

青年 基隆 童子瑋

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