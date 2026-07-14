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卓榮泰：食安法修法規定 業者知悉超標違規24小時內須通報

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
針對毒油事件，行政院長卓榮泰下午前往立法院「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」報告並備詢。圖／取自國會頻道
針對毒油事件，行政院長卓榮泰下午前往立法院「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」報告並備詢。圖／取自國會頻道

毒油風暴延燒，行政院長卓榮泰今天下午在立法院表示，「食品安全衛生管理法」修法草案將明定，食品業者知悉產品有超標違規情形後，須在24小時內完成通報，目前修法內容正由衛福部進行最後審慎訂定。

民進黨立委張雅琳質詢指出，國民黨批評，政府揭露資訊像「擠牙膏式」一點一點宣布。卓榮泰答詢，6月30日的通報，雖然是以前的案子，但當時判斷如果是單一事件，就找到來源單一處理；到了7月7日第二批出現，政府察覺不是單一事件，因為不同批號出現了一樣的達標，因此7月9日決定預防性下架。

張雅琳接著質詢，目前監測制度是否過度依賴業者自主管理，才導致此次食安風暴？卓榮泰回答「是」，所以現在要強化就是自主檢驗頻率，以及第三方驗證機構進行更有效的驗證，查驗檢驗出的數據是否為真確；另外也要建立一個業者及第三方機構都要有即時通報的責任。

張雅琳質詢，即時通報到底是多久，還是業者自行判斷？另如果檢驗機關只有通知委託驗者，也就是現在所說的第三方，也應有通報責任；所以政府是否可以把相關時間，以及一旦超過法定限量，實驗室及業者都要在同一時間段通知中央、地方主管機關規定納入草案？

卓榮泰答詢表示，未來食安法的修法草案將規定，食品業者應知悉有沒有超標違規情形，24小時內就應通報，修法正在請衛福部做最後的審慎訂定。

張雅琳也質詢，外界抹黑政府馬上要將違規食品重新上架，請卓榮泰做澄清。卓榮泰表示，目前採取的是預防性下架，後續一定要檢驗合格，或提出任何可以證明的合格證書，經過主管機關同意之後才可以上架；不過現在都還不到這個程度，目前政府針對29批中的21批逐批檢驗，一定要驗到完全沒問題，才會逐批再上架。

卓榮泰 食安 修法 衛福部 致癌沙拉油

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