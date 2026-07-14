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一周內送出食安法修正草案 卓榮泰：不適任閣員，我自然會處理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴擴大，行政院長卓榮泰今下午赴立法院進行專報並備詢。民眾黨立委邱慧洳問到內閣閣員去留問題，卓揆說，今天來這裡做專案報告是對於中聯油品的事情，不是來討論內閣的問題，「內閣閣員有適任、不適任，有行政責任再追究，我自然會處理。」記者曾學仁／攝影
毒油風暴擴大，行政院長卓榮泰今下午赴立法院進行專報並備詢。民眾黨立委邱慧洳問到內閣閣員去留問題，卓揆說，今天來這裡做專案報告是對於中聯油品的事情，不是來討論內閣的問題，「內閣閣員有適任、不適任，有行政責任再追究，我自然會處理。」記者曾學仁／攝影

毒油風暴擴大，行政院長卓榮泰今下午赴立法院專題報告並備詢。民眾黨立委邱慧洳問到內閣閣員去留問題，卓揆說，今天來這裡做專案報告是對於中聯油品的事情，不是來討論內閣的問題，「內閣閣員有適任、不適任，有行政責任再追究，我自然會處理。」並承諾一周內會把該修的子法修好，該修的食安法草案送出來。

衛福部長石崇良日前表示，3日向卓榮泰報告時，對於產品下架時，卓指示「應再考慮」。邱慧洳質詢時質疑，「應再考慮」是考慮什麼，考慮廠商的利益還是人民的健康？卓揆說，剛剛答覆都沒有聽，他請石崇良來是7月3日下午5時，7月2日石崇良已經按照這個處理原則處理，7月3日中午12時上游廠商已經下架，7月3日下午5時已經下架，他要考慮的是第二層的廠商要不要下架，政府要不要依法行政？邱反嗆，沒有人拿到那分原則，只有卓揆手上有。卓揆說，「我們講了那麼多天了」。

邱慧洳說，民國104年食藥署函釋，只要有安全疑慮，縱使採樣的結果沒有出來也可以預防性下架。卓榮泰說，「跟你講106年的事情，你跟我談104年的規定？我們講了那麼多天了，你也該查得到，你查不到也來要得到。」

邱慧洳質疑，為什麼7月5日石崇良接受媒體採訪會說「第二層的商品沒下架，我第一時間也覺得怪怪的」？石說，當時經過食品風險評估諮議會，很多的專家、委員共同定出處理原則，按照當時原則，這是第八類，只下架在第一層，第二層的食品樣態還是很多，當然有些用的很少，但還是有些部分的含油量較高，有比較高的成分，才會有專家會議在7月4日討論。

邱慧洳說，明明有個可以救援的「神函釋（指民國104年食藥署函釋）」，為什麼不使用？石崇良說，因為當時只是食藥署的函釋，所以後面才會召開食品風險評估諮議會，根據所有專家共識之後才定出原則，不會永遠都是個案式的判定。

邱慧洳追問，石崇良受訪時表示「業者所提供的樣本造假」，所以食安辦督導什麼？石說，據食安法，主管機關有兩個，在地方是地方縣市政府，在中央是衛福部，食安辦最主要是跨部會協調。

卓榮泰說，為何會說業者的樣本有問題，因為業者提供來的數據全部都是合格的，就是沒有超標的，但是相同時間算出來的是超標的，所以他認為這個樣本有問題，無論是衛福部或食安辦沒去了解，沒有經過這樣的調查，怎麼會發現這樣不同的數據呢？

卓榮泰說，就是因為7月3日下午5時重新討論，才有7月4日的專家會議。邱慧洳說，專家會議那個天兵政策早就被人民笑死了。卓揆說，「委員，你還沒來這裡之前你也是專家，你怎麼會說專家是天兵？專家會議後，不是定了20%嗎？」

卓榮泰說，一周內會把該修的子法修好，該修的食安法修正草案送出來；今天來這裡做專案報告是對於中聯油品的事情，不是來討論內閣的問題，「內閣閣員有適任、不適任，有行政責任再追究，我自然會處理」。

卓榮泰 石崇良 內閣 食藥署 致癌沙拉油

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