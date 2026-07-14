謝龍介質疑沒為毒油道歉爆口角 卓榮泰：今天是專案報告，不是專案道歉

毒油風暴擴大，行政院長卓榮泰今下午赴立法院進行專報並備詢。國民黨立委謝龍介質詢火藥味十足，質疑卓揆掩蓋和道歉態度，卓揆反嗆，今天是專案報告，不是專案道歉，「你說我掩蓋，你要不要道歉，你對中文的解釋有問題。」謝嗆要辦中文比賽，卓揆說，「不用，我也贏不了你的布袋戲」。

卓榮泰今下午赴立院進行專報，專報前在野黨立委高聲抗議，要求道歉等。待專報正式開始，輪到謝龍介質詢，謝對卓揆說，勇敢面對，事情發生後，總統兩次態度清楚，他並指2014年強灌事件在屏東發生，時任屏東縣長為潘孟安，當時要求院長、部長負責，現在卻說地方要查不查。

卓榮泰表示，絕對沒有推給地方，他得到消息是已經繳清，公權力要他繳就是一定要繳，後續還有司法調查，他否認也被控誇獎廠商，他是說刻意隱匿、延遲報告，哪裡有誇獎，這是公權力執行的結果，為公權力表彰而跟大家報告，已經在處理。

面對謝龍介質疑沒有道歉，卓榮泰表示，他剛剛有講，他剛剛講深感遺憾，要深刻檢討跟反省，他將所有處理時間跟大家報告，包括衛福部處理時間，要他怎麼道歉，今天是專案報告，不是專案道歉。謝再質疑卓揆道歉態度，卓揆反嗆：「你一開始說我掩蓋，你要不要道歉，你對中文的解釋有問題，我解釋你聽不懂。」

謝龍介嗆，那來辦個中文比賽，並質疑卓榮泰要做人情。卓揆說，「不用，我也贏不了你的布袋戲」，事情發生後，7月1日、2日、3日，要他每天跟媒體講話，還是要把事情查清楚？查出來要求7月3日、6日要下架，怎麼會沒有查出來，他要做什麼人的人情。

謝龍介又質疑重新上架一事。卓榮泰表示，知道什麼是預防性下架、強制性下架？第二頁報告最下面要不要再看一次，原來委員對文字造詣是這樣，只會斷章取義，自以為是，不用聽人解釋，全面性預防下架要等待檢驗合格，具備合格證書，經主管機關同意。

謝龍介問，內閣何時改組？卓榮泰表示，今天是在問內閣改組的問題嗎？現在最重要的是解決毒油問題，「我們是解決問題，不是你在製造問題。」謝再質疑中央將責任推給地方，卓揆回應，他何時推給地方，偕同台中市政府是推給地方嗎，這是法律規定，謝中文看不懂，法律也看不懂，到食品工廠查廠就是地方責任。