莊瑞雄嗆黃國昌立院有安樂死法案為何不審 陳冠廷籲先立法再公投

民眾黨立法院黨團提出安樂死公投，引發朝野攻防，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄質疑，民進黨立委陳冠廷早已提出草案，但在野黨擺著法案不去審，反而先去公投，邏輯怪怪的。陳冠廷也回擊民眾黨主席黃國昌，強調支持安樂死與是否贊成此刻公投是兩件事，理想路徑應是效法「紐西蘭模式」，由國會完成立法，再交付公民複決。

對於黃國昌質疑他反對安樂死公投，要求回去複習民進黨公投民主歷史，陳冠廷說，他支持安樂死，更是本屆立法院首個提出安樂死法案的立委，也多次邀集跨黨派立委參與安樂死座談會；他也說，支持安樂死與支持用公投決定是邏輯不同的兩件事，「如果可以在立法院來做決定，為什麼要等待公投？」

陳冠廷舉例，即使支持安樂死，但18歲以下的未成年是否適用？有意識跟沒有意識者是否應區別？由醫師輔助還是由病人自主？若病人無法自主，預先遺囑是否具效力？還有保險、與刑法相牴觸的問題，「這些可以用是非題決定嗎」。

陳冠廷重申，正因有困難度，他才希望法案經討論，將反對意見納入考量，完成國會三讀後，再由公民複決，紐西蘭模式就是一個方式；他說，當民眾都有共識，所有民調支持安樂死比例相對高時，「你想要表達的問題是什麼」。

莊瑞雄指出，民進黨尊重公投與主權在民，但提出公投時機在於「立法院怠惰，人民站出來創制」，或是「立法院亂搞，人民站出來否決」，但此案剛好相反，民進黨沒有怠惰，陳冠廷也提出安樂死草案，為何立法院不直接審理，反而要先發動公投。擺著法案不去審，反而先去公投，邏輯是不是怪怪的？