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廢除非核家園公投今逕付二讀 廢核平台：公投淪為選舉提款機

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國民黨與民眾黨今上午在立法院會上聯手將「廢除非核政策公投案」、「安樂死公投案」逕付二讀。記者曾學仁／攝影
國民黨與民眾黨今上午在立法院會上聯手將「廢除非核政策公投案」、「安樂死公投案」逕付二讀。記者曾學仁／攝影

國民黨立法院黨團及民眾黨團今於院會中再分別提出兩公投案，包括「廢除非核家園」以及「安樂死」，兩案今均逕付二讀。全國廢核行動平台今表示，這種一投再投、勞民傷財的無效公投就是把公投當兒戲，公投本應是彰顯直接民主的工具，如今卻徹底淪為特定政黨的「政治流量密碼」與「選舉提款機」。

廢核平台表示，今日立法院匆匆通過2項公投案，其中一項竟又是核能公投，為了強行綁定年底大選，在野黨匆促提案、快速表決，最終挾人數優勢，以贊成58票對反對48票強行將該案逕付二讀，送交黨團協商。1個月後三讀通過即可成案，如無意外，年底將迎來台灣第4次的全國性核能公投。

廢核平台表示，隨著2026年底地方大選步步逼近，國民黨又開始大演政治秀，他們不在乎公共政策，不在立法院認真修法，眼中只有選舉利益，在乎的只是如何在選前撈取政治資本，將複雜的環境、人權與民生議題，精算成民粹動員與催票的工具。這種一投再投、勞民傷財的無效公投被當兒戲，公投本應是彰顯直接民主的工具，如今卻徹底淪為特定政黨的「政治流量密碼」與「選舉提款機」。

廢核平台指出，試看這次國民黨提出的公投主文，簡直是包山包海的政治話術，將「國民健康、穩定供電、便宜電價、國防韌性、AI產業發展」等所有美好的願景，強行與提高核能占比掛鉤，這種主文設計是在公然扯謊，甚至製造幻覺，誤導民眾以為只要投下同意，核能就能解決世上所有問題。

廢核平台表示，自2025年5月17日台灣關閉最後一座核電廠以來，台灣已經平穩度過了423天的非核家園，這1年多來沒有核電，台灣供電穩定、空汙持續減少，早已戳破了擁核陣營長期恐嚇台灣社會的謊言。因此，核能是否使用，是一個高度專業、關乎未來的嚴肅課題，最致命的核廢料要放在哪裡？天文數字的興建經費是否排擠其他能源投資？有務實的核災應變方案嗎？當面對這些核心問題時，提案方全部交了白卷，根本毫無專業評估。

廢核平台指出，如果真要將核能重新納入國家能源發展的選項，請立委直接提出正式法案、預算與政策可行性評估，付諸公眾討論，而非用這種不負責任的草率提案，揮霍10幾億的血汗納稅錢來舉辦無效公投。

非核家園 公投 廢核

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