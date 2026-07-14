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卓榮泰立院報告毒油事件並備詢 藍白立委占領發言台高喊「下台」
行政院長卓榮泰下午率部會首長前往立法院，針對「中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討」報告並備詢，藍白立委紛紛舉牌抗議毒油及食安跳票，綠委也舉牌表達支持卓榮泰。
行政院長卓榮泰今天前往立法院提出中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告。在野因不滿政府處理失當，藍白黨團便在卓榮泰步入議場後占領發言台，卓揆在高喊「下台」的聲浪中寸步難行，朝野爆發口角衝突，氣氛火爆，直到立法院副院長江啟臣主持秩序，才讓朝野對峙畫下休止符。
立法院朝野黨團日前協商決定，邀請行政院長卓榮泰率領相關部會首長今天赴立院提出中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備質詢。
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