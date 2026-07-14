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總統：增加稅收將用於照顧人民 持續推動社福政策

中央社／ 台北14日電
總統賴清德（中）14日參訪佛光山極樂寺，祈求台灣國泰民安、風調雨順。 （總統府提供）中央社
總統賴清德（中）14日參訪佛光山極樂寺，祈求台灣國泰民安、風調雨順。 （總統府提供）中央社

總統賴清德今天前往基隆參訪佛光山極樂寺及慈濟基隆靜思堂，祈求台灣國泰民安、風調雨順，並向鄉親說明政府推動多項照顧學生、年輕人及長輩的社會福利政策，政府會將增加的稅收用於照顧人民，期盼台灣經濟持續發展、國家社會更進步。

總統府發布新聞稿，賴總統於「佛光山極樂寺」致詞時表示，今天是農曆初一，他特別在極樂寺舉行消災法會時前來禮佛，為台灣人民祈福，也祈求國泰民安、風調雨順。

總統指出，佛光山星雲大師一生致力推動人間佛教，並在文化、教育、慈善及社會服務等領域奉獻良多。總統說，過去擔任台南市長期間經常前往佛光山南台別院禮佛祈福，並曾在一次全國性活動時有幸面見星雲大師，當時星雲大師特別以「四給」「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」勉勵他，若能做到「四給」，就會是一個好市長。

隨後，總統前往「慈濟基隆靜思堂」參訪時表示，慈濟在基隆、台南及全台各縣市都設有精舍，不僅是信仰中心，也是慈善、環保、社會關懷及社會服務的中心。

賴總統提到，今年開始台灣65歲以上長輩已超過全國人口20%，一方面代表國家社會及醫療持續進步，人民更加長壽；另一方面則反映少子女化趨勢，導致長輩人口比例提高。面對人口結構改變，政府除了要好好照顧長輩，也要運用國家的力量，協助年輕家庭減輕負擔，讓年輕一代敢婚、願生、樂養。

談及推動社會福利政策，總統說，政府在全台各地都設有長照據點，靜思堂也是其中之一。政府長照預算已提升至每年約1100億元，將持續提供服務予有需要的長輩。

總統表示，政府鼓勵生育，推動「0到6歲國家一起養」政策；政府每年編列約1200億元，幫助減輕年輕夫婦育兒負擔。

賴總統並說，政府推出「0到18歲成長津貼」。中央政府給予18歲以下每個孩子每月5000元，每年共可領6萬元、18年共可領108萬元。其中，在孩子0到6歲期間，每月的5000元全數交由家長使用，並與「0到6歲國家一起養2.0」政策疊加實施。而在6到18歲期間，每月津貼的一半由家長用來照顧孩子，另外2500元由政府存入專戶，12年期間共計存入36萬元本金，並至少保有2年期定存利率的利息保障，如果專戶操作有收益，也能一併計入，待孩子年滿18歲即可領出。

另外，賴總統今天也前往基隆參訪泰安市民農園認養中心，總統指出，農業攸關糧食安全，對國家發展至關重要，因此政府義不容辭、有責任照顧農民。除了建立制度鼓勵青年投入農業，行政院也提出修法計畫調升國民年金及老農津貼，每人每月可以分別領取5000元及1萬元。

總統強調，台灣經濟進步，政府應將增加的稅收用於照顧人民，尤其農民對台灣貢獻良多，不僅維護糧食安全，也長期支持工商業發展，因此，在工商業與科技產業發展有成之後，他也期盼大家可以回頭支持傳統產業，帶動經濟持續發展，讓農民獲得更完善照顧。

慈濟 基隆 佛光山 賴清德 星雲大師

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