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批民進黨餵台灣人吃毒油 國民黨團：賴總統、卓榮泰下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
毒油風暴擴大中，行政院長卓榮泰今下午赴立法院進行專報並備詢。國民黨立院黨團在議場前舉行記者會，總召傅崐萁表示，在昨天行政院會，卓榮泰已指示要重新上架，「毒油害台，院長下台」，民進黨給台灣人吃毒油，民進黨政府應該要下台，賴清德總統應該要道歉、下台，沒有真相，不准上架。記者屈彥辰／攝影
毒油風暴擴大中，行政院長卓榮泰今下午赴立法院進行專報並備詢。國民黨立院黨團在議場前舉行記者會，總召傅崐萁表示，在昨天行政院會，卓榮泰已指示要重新上架，「毒油害台，院長下台」，民進黨給台灣人吃毒油，民進黨政府應該要下台，賴清德總統應該要道歉、下台，沒有真相，不准上架。記者屈彥辰／攝影

毒油風暴擴大中，行政院長卓榮泰今下午赴立法院進行專報並備詢。國民黨立院黨團在議場前舉行記者會，總召傅崐萁表示，在昨天行政院會，卓榮泰已指示要重新上架，「毒油害台，院長下台」，民進黨給台灣人吃毒油，民進黨政府應該要下台，賴清德總統應該要道歉、下台，沒有真相，不准上架。

卓榮泰今下午赴立法院進行專報並備詢，遭在野黨立委高舉布條強烈抗議，現場一度混亂。國民黨團隨後移動到議場外舉行記者會重申立場。

傅崐萁表示，行政院全部蓋牌，時至今日，全國沸沸揚揚，全民都在擔心，但賴清德帶領的民進黨，竟無一人出來負責、道歉。在賴清德的帶領之下，讓全民吃毒油，多少孩子吃了多久的致癌毒油，至今沒有任何答案。但在昨天行政院會，卓榮泰已指示要重新上架。傅強調，不只要守護台灣人的健康，更要守護下一代能平安成長。

傅崐萁表示，沒有食安，沒有院長，毒油害台，院長下台。民進黨給台灣人吃毒油，民進黨政府應該要下台。賴清德應該要道歉，卓榮泰應該要下台。在今日卓榮泰走進立法院之前，都沒有給國人清楚的交代，也沒有任何答案、道歉。

傅崐萁表示，在此要代表所有基層人民的聲音，嚴厲譴責無能的卓內閣、卓榮泰，「沒有食安，就沒有院長；毒油害台，院長下台」。民進黨毒台，賴清德必須下台。沒有真相，不准上架；沒有國賠，不准上架。要讓全民了解到底多少人被民進黨毒害，須讓全國國人了解，讓每一個家庭能夠安心，沒有食安，就沒有政府。沒有食安，就沒有台灣的治理。

傅崐萁表示，民進黨團總召蔡其昌、高雄市長陳其邁過去再三強調，毒油害台，院長必須要下台，中央必須承擔所有的責任，全國協尋陳其邁、蔡其昌，「你們說院長必須要下台，竟然還有臉，站在卓榮泰旁邊，要他來國會報告，玷汙國會。」

傅崐萁表示，民進黨至今沒有反省，還在一言堂，守護加害人，希望蔡其昌提起骨氣，不要看卓榮泰的臉色，勇敢叫卓揆下台。陳其邁過去認為，毒油害台灣，行政院長必須要下台，躲到哪裡去？不要以為躲在高雄，高雄市民看不到，一個沒有擔當的高雄市長，是什麼樣的高雄市民，在承受陳其邁的領導。傅再次強調，民進黨毒台，卓榮泰下台。沒有真相，不准上架。毒油害台，院長下台。最後傅還向在場媒體表示謝謝，在大太陽底下還來採訪。

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