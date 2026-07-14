氣氛火爆... 卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

行政院長卓榮泰14日赴立法院提出中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告。在野因不滿政府處理失當，藍白黨團便在卓榮泰步入議場後占領發言台，卓揆在高喊「下台」的聲浪中寸步難行，朝野爆發口角衝突，氣氛火爆，直到立法院副院長江啟臣主持秩序，才讓朝野對峙畫下休止符。

立法院朝野黨團日前協商決定，邀請行政院長卓榮泰率領相關部會首長今天赴立院提出中聯油脂大豆沙拉油事件及食安監管機制缺失檢討專案報告並備質詢。

會議一開始，國民黨團便在議場中央鋪開印有賴清德總統及卓揆頭像的「官員無能就下台」大型布條，並在發言台及備詢座位前掛上「卓榮泰該下台就下台」、「民進黨讓人民吃癌油」等布條，表達強烈不滿。

待卓榮泰走入議場，準備站上發言台時，國民黨立院黨團總召傅崐萁則率藍營立委一擁而上，徹底占據發言台。眾人舉起「食安五環跳票」、「我是人我反台毒」、「沒有食安沒有院長」立牌牌，高喊「民進黨獨裁、卓榮泰下台」、「沒有真相，不准上架」，民眾黨立委則手舉「民進黨最該下架」、「官員無能人民受害」標語，在旁聲援。

議場另一頭，民進黨立委則群起反制，高喊「讓院長報告！」與藍營叫陣，要求在野黨遵守議事規則，讓報告順利進行。

主持議事的江啟臣見狀，多次出面維持秩序，稱今日食安專案報告是依據上周黨團協商結論，呼籲在野黨立委先返回座位、撤下標語，朝野僵持數分鐘後，占領發言台的藍白立委才紛紛離開，結束這場杯葛行動。