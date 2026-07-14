廢非核家園公投逕付二讀 廢核平台：一投再投當兒戲

立法院會今天表決，國民黨所提廢除非核家園公投案逕付二讀，交付朝野黨團協商。廢核平台批評此案將公投當兒戲，毫無專業評估，呼籲能源政策應建立在科學理性與民主程序之上。

國民黨日前指出，面對產業發展及未來用電需求，台灣不能陷入能源危機，將會提出黨版核能公投，以反映社會對穩定供電與能源安全的高度期待，也符合國民黨長期主張以核養綠的務實能源政策方向；今天於立法院會表決，逕付二讀，交付朝野黨團協商。

全國廢核行動平台今天發布新聞稿表示，如無意外，年底將迎來台灣第4次全國性核能公投，批評「一投再投、勞民傷財」，把公投當兒戲。

廢核平台指出，自2025年5月17日台灣關閉最後一座核電廠以來，這一年多沒有核電，台灣供電穩定、空污持續減少，已戳破擁核陣營長期恐嚇台灣社會「沒有核電就會缺電」的謊言。

廢核平台呼籲，如果真要將核能重新納入國家能源發展的選項，應直接提出正式法案、預算與政策可行性評估，付諸公眾討論，而非用這種不負責任的草率提案，揮霍納稅錢來舉辦無效公投。

而此提案對於核電占比多少才合理、要花多少時間與成本、重啟機組是否安全、核廢料要放在哪裡、是否有務實的核災應變方案等，皆毫無專業評估。

廢核平台認為，能源政策應建立在科學理性與民主程序之上，不應流於政治綁架、撕裂社會的民粹投票；台灣要的是分散、安全且更具韌性的綠能未來。